Wanderer des Alpenvereins wieder on tour

Gießen (red). Die ersten drei mehrtägigen Wanderungen des heimischen Alpenvereins, die an die italienische Amalfiküste, in die Dolomiten und auf den Nibelungensteig im Geonaturpark Bergstraße führen sollten, ,hatten Corona-bedingt abgesagt werden müssen. Doch nachdem die Reglementierungen gelockert wurden, konnten soeben 20 Mitglieder in zwei Kleingruppen mit jeweils zehn Wanderern den nordhessischen Habichtswaldsteig in Angriff nehmen. Vom Standquartier in Bad Ems aus wurden Tagesetappen zwischen 14 und 24 Kilometer Länge auf dem gut ausgeschilderten Premiumwanderweg absolviert.

1000 Höhenmeter

Anstrengend war der Auftakt von Zierenberg zum Kasseler Herkules mit 1000 Höhenmetern; an den drei übrigen Tagen gab es Aufstiege von jeweils 500 bis 600 Metern. Die Wanderer mussten unterwegs anderthalb Meter Abstand halten und Masken tragen, wenn es eng wurde. Bei allen Etappen dabei war auch Berner Sennhündin Kara, die anschließend allerdings zwei Tage fast komplett verschlief.

Auch die Mittwochswanderungen und die alle zwei Wochen angesetzten Sonntagswanderungen der Gießener DAV-Sektion werden wieder angeboten; Auskünfte erteilen die Wanderleiter Dr. Ulrich Schlör (Telefon: 06032/5426 oder E-Mail kanzlei@tb-schloer.de) und Jutta Weisel (Telefon:0151/61407275 oder E-Mail jutta@weisel.de).