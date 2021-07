Wanderer will Aufmerksamkeit für Hospizarbeit wecken

Zwischenstation im „Haus Samaria“: Wanderer Gunter Lutzi (links) wird von Martin Schneider und Peter Weissner empfangen. Später geht es mit dem Vespa-Konvoi weiter bis nach Staufenberg. (Fotos: Friese/Jung)

GIESSEN - GIESSEN. Ein Mann, drei Wochen, 23 Hospize und 801 Kilometer – vor gut einer Woche brach Gunter Lutzi in Bensheim auf zu einer ganz besonderen Wanderung. Der ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospiz Bergstraße absolviert momentan Kilometer um Kilometer, um allen 23 stationären Hospize in Hessen einen Besuch abzustatten. Zu Fuß, per Oldtimer, per Traktor und per Motorboot. Nun kam er in Gießen im Agaplesion Hospiz „Haus Samaria“ an, nach abenteuerlichen Tagen mit viel Regen, aber umso mehr besonderen Momenten.

„Ich glaube, ich brauche Wochen, um alle Eindrücke zu verarbeiten“, sagt der groß gewachsene Wanderer mit charmantem Lächeln. So wurde er allseits mit großer Gastfreundschaft begrüßt, bekam Einblicke in die Arbeit von Kollegen und erfuhr auf seinem Weg große Hilfsbereitschaft. So auch durch temporäre Transportmöglichkeiten. Wie etwa im Motorboot auf der Lahn durch die DLRG oder dem Wünschewagen des ASB. Lutzi möchte mit seinem Marsch Aufmerksamkeit für die Hospizarbeit verbreiten und Spenden für die Einrichtungen sammeln.

Fünf Prozent des anerkannten Tagessatzes zur Pflege Sterbender muss ein Hospiz nämlich selbst aufbringen. Um den Gästen und deren Angehörigen mit viel Zeit und menschlicher Zuwendung begegnen zu können, wurden teils über die von den Kassen anerkannten Stellen hinaus zusätzliche Stellen in der Pflege eingerichtet. Diese Stellen sowie weitere Angebot werden ausschließlich über Spenden finanziert. „Dass sich Herr Lutzi starkmacht für die hessischen Hospize, finden wir großartig. Deshalb möchten wir ihn so gut unterstützen, wie wir können. Wir freuen uns sehr, Herrn Lutzi bei uns begrüßen zu dürfen“, betont Peter Weissner, Einrichtungsleiter des „Haus Samaria“, wo der Wandersmann für eine Nacht beherbergt und verpflegt wurde.

Ein Vespa-Konvoi befördert Lutzi und Schneider bis nach Staufenberg.

Direkt am kommenden Tag brach er mit Martin Schneider, besser bekannt als „Maddin“, zu seiner nächsten Station nach Marburg auf. Der deutsche Komiker engagiert sich schon lange für gemeinnützige Projekte und möchte seine Medienpräsenz dafür einsetzen, Aufmerksamkeit auf die wichtigen Themen des Lebens zu lenken. Die erste Teilstrecke bis nach Stauffenberg wurden beide von einem Vespa-Konvoi des Vespa-Clubs befördert. Von dort aus ging es dann zu Fuß weiter.

Als langjähriger ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter kennt Gunter Lutzi die Sorgen und Nöte der Hospizgäste ebenso wie die fröhlichen und entspannten Momente: „Ich finde die Arbeit im stationären Hospiz Bergstraße wichtig und wünsche mir, dass jeder Mensch erleben darf, dass er nicht alleine sein muss und gut umsorgt wird. Das Thema bewegt mich!“ Die Wanderung von Gunter Lutzi ist im Internet unter www.hospiz-bergstrasse.de verfolgbar. Informationen zum Haus Samaria Hospiz und dazu, wie gespendet werden kann, gibt es unter www.haus-samaria-giessen.de/ueber-uns/spenden.