Wanderfriedenskerze bald in Gießen

GIESSEN - (red). Jährlich „wandern“ seit 2002 neun Kerzen vom 1. September, dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, bis zum Buß- und Bettag durch die Rhein-Main-Region und leuchten in etwa 70 bis 80 Gemeinden als „Licht des Friedens“ bei ökumenischen Friedensgebeten und Gottesdiensten. Sie brennen im Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Eine dieser Kerzen wird in diesem Jahr wieder von zwei Frauen aus der Luthergemeinde kreativ gestaltet. Für den 19. September bereiten nun Mitglieder der Wichern-, Luther- und Thomas-Morus-Gemeinde einen ökumenischen Friedensgottesdienst in der Kulturkirche St. Thomas Morus, Grünberger Straße 80, vor, der um 18.30 Uhr beginnen wird. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von der Band „Pai Nosso“. Eine vorherige Anmeldung unter www.kulturkirche-giessen.de ist erforderlich. Ein Impf-, Test- oder Genesenennachweis ist nicht erforderlich.

Unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September 2001 in New York gründeten verschiedene christliche Gruppen, Gemeinden und Kirchen das Ökumenische Friedenskonveniat Rhein-Main, um über Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam zu beten und Friedensarbeit zu gestalten. Daraus ist 2002 die Aktion Wanderfriedenskerze entstanden. Um Buß- und Bettag, dem letzten Tag der ökumenischen Friedens-Dekade, endet die Aktion mit einem gemeinsamen Abschlussgottesdienst oder dezentralen Abschlüssen. Im Anschluss werden die Friedenskerzen als verbindende Symbole für Frieden und Versöhnung an Partnerkirchen und -organisationen weitergereicht.