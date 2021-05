Wandern mit dem Friedensnetzwerk

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Friedensnetzwerk Gießen lädt zu „Frieden in Bewegung“ ein. Dabei handelt es sich um eine Wanderung quer durch Deutschland, die in Hannover am 12. Mai begann und in Konstanz am Bodensee am 4. Juli enden wird. Eine Wandergruppe kommt am 30. Mai um 16.30 Uhr in Gießen an und wird vom Gießener Friedensnetzwerk und der Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz empfangen. Es gibt ein kurzweiliges Programm mit Musik von Ernst Schwarz und verschiedenen Redebeiträgen. Am Montag (31. Mai) startet dann um 9.30 Uhr die Etappe am Bahnhof Gießen. Die Wanderroute wurde vom bekannten Gießener Andreas Eikenroth geplant. Zwischenstopp mit Mittagspause ist am Kleinkastell östlich von Langgöns, das Ziel ist der Marktplatz in Butzbach, wo die Gruppe durch einen Vertreter der Stadt empfangen wird.