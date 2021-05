Wanderndes Schaufenster am Kugelbrunnen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). "Können Sie sich noch daran erinnern, welches Geschäft hier vorher war?" Die Wanderschaufenster der IDfK (Initiative Demenzfreundliche Kommune - Stadt und Landkreis Gießen) sind mittlerweile am Kreuzplatz 7 (Kugelbrunnen) angekommen. Die Initiative lädt dazu ein, sich in die Situation von jemandem hineinzuversetzen, der seinen Einkaufsbummel geplant hat, dann aber unerwartet vor einem leeren Geschäftsraum steht. Was nun? Spielt mir das Gedächtnis einen Streich? Wo muss ich hin? Menschen mit Demenz erleben Orientierungslosigkeit auch jenseits von Situationen wie der oben beschriebenen. Die IDfK sucht nach Perspektiven, die es Menschen mit Demenz erleichtern, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Sie hat gefragt: Wie möchten Sie leben, wenn Sie von einer Demenz betroffen wären? Mehr als 40 Antworten finden sich im Schaufenster am Kreuzplatz 7. Die Ausstellung dort dauert noch bis zum 31. Mai. Anschließend wird sie in neuer Gestaltung zu einem weiteren Ort in der Gießener Innenstadt wandern.