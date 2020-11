Wanderplan des VHC für 2021

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Vogelsberger Höhenclub Gießen (VHC) hat auch für das kommende Jahr seinen Wanderplan 2021 aufgestellt. Zwölf Wanderführer und Wanderführerinnen bieten insgesamt 14 Tageswanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Mit Rücksicht auf das fortgeschrittene Lebensalter der Teilnehmer sind die Streckenlängen im Vergleich zu früheren Wanderplänen etwas reduziert. Aber auch zehn bis zwölf Kilometer mit den damit verbundenen Höhenunterschieden wollen erwandert sein. Darüber hinaus gibt es noch eine Kulturfahrt nach Frankfurt und eine Fahrradtour. Außerdem sind alle Mitglieder für den 3. Juni (Fronleichnam) zu einem ganztägigen Sommerfest in das Vereinsheim am Fuße des Dünsbergs eingeladen. Die Einzelheiten jeder Veranstaltung werden jeweils im Internet (www.vhc gießen.de) bekannt gegeben. Selbstverständlich werden bei allen Events die vorgeschriebenen Sicherheitsnormen beachtet.

Die Wanderpläne liegen bei der Tourist Info Gießen in der Schulstrasse 4 aus und können im Internet eingesehen werden.