Wanderung ins Kropbachtal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Hardt und der Silberberg sind historische Weinbergslagen am Kropbachtalrand. Die Flächen werden mit Schafen beweidet. Die Nachpflege erfolgt durch den Nabu Kinzenbach. So konnten sich Trockenrasen mit hoher Artenvielfalt entwickeln. Bei der Naturschutzwanderung am Samstag, 26. Juni, gibt es Einblick in die Bestimmung wertgebender Gras- und Kräuterarten und die Problematik des Naturschutzes in Nachbarschaft zu den Heuchelheimer Gewerbegebieten. Die vom Gießener Umweltamt organisierte Wanderung ist wie immer kostenfrei. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kropbachbrücke an der Kreuzung Kropbachstraße/Gleiberger Weg.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 beschränkt, deshalb ist eine Anmeldung bis Freitag unter der Rufnummer 0641/ 306-1118 oder umweltamt@giessen.de notwendig. Mund-Nase-Bedeckung ist mitzubringen.