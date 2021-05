Wann platzt in Gießen die Blase?

Solch einen Ausblick vom Balkon muss man sich leisten können. In der Innenstadt sind die Immobilienpreise im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Symbolfoto: Friese/Archiv

GIESSEN - 2020 wechselten in Gießen so wenige Grundstücke und Immobilien wie seit zehn Jahren nicht mehr den Eigentümer. Das liegt aber nicht am ausbleibenden Interesse, sondern am geringen Angebot, erklärt der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Gießen, Horst-Friedhelm Skib, bei der Vorstellung der neuesten Marktdaten. So habe die Zahl der Transaktionen um elf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr abgenommen. 2020 wurden 790 Objekte in 704 Verträgen verkauft. Dabei sei berücksichtigt worden, dass insbesondere beim Wohnungseigentum häufig ein Stellplatz als separates Objekt mit veräußert werde. Gemessen an der Anzahl der Verträge und den gehandelten Objekten sei dies, so Skib, der niedrigste Umsatz seit 2011 gewesen.

Mit 781 400 Quadratmetern wechselten rund acht Prozent weniger Grundstücksfläche als 2019 den Eigentümer. Dabei entfiel der Hauptanteil mit rund 587 000 Quadratmetern Fläche auf die unbebauten Grundstücke. In diesem Segment sei zwar erneut ein leichter Zuwachs gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, allerdings war hier ein sehr großes Objekt im ehemaligen US-Depot enthalten, ohne dass es wie im Handel mit bebauten Grundstücken einen Rückgang gegeben hätte. "Es zeigte sich, dass immer weniger Objekte am Markt verfügbar sind", betont der Experte.

Der Geldumsatz lag mit rund 314,7 Millionen Euro circa 16 Prozent unter dem Umsatz des Vorjahres. Der größte Anteil entfiel mit etwa 170 Millionen Euro auf bebaute Grundstücke - ein deutliches Minus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Wohn- und Nutzflächenumsatz beim Wohn- und Teileigentum sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 24 400 Quadratmeter bei leicht steigendem Geldumsatz auf fast 78 Millionen Euro. Der undifferenzierte Durchschnittspreis für Wohnbaugrundstücke lag im Jahr 2020 bei 410 Euro je Quadratmeter (€/m²). Bewegten sich 2019 die Kaufpreise noch zwischen 190 €/m² und 350 €/m², so zeigte sich, dass ein Jahr später Kaufpreise von über 600 €/m² keine Ausnahme mehr bildeten.

Grund für diesen Preisanstieg dürfte auch die Verlagerung der Transaktionen in die Kernstadt gewesen sein. Kam 2019 die Mehrzahl der Käufer aus den Ortsteilen, entfielen 2020 rund 62 Prozent der Verträge auf das Gebiet der Kernstadt. Aber auch der Vergleich der Kaufpreise mit den lagetypischen Werten ergibt eine deutliche Preissteigerung.

Teures Südviertel

Freistehende Einfamilienhäuser in Gießen-Süd wurden in den vergangenen drei Jahren im Mittel deutlich über 500 000 Euro gehandelt. In den übrigen statistischen Bezirken wurden sie zwischen 323 000 und 458 000 Euro verkauft. Bei Zweifamilienhäusern war ein Preiszuwachs um 18 Prozent auf im Schnitt rund 440 000 Euro zu beobachten. Der Mittelpreis je Quadratmeter Wohnfläche lag 2020 im Erstverkauf mit 3721 €/m² acht Prozent über dem Wert von 2019. Beim Wiederverkauf der Wohnungen stieg der Mittelpreis sogar um 15 Prozent auf 2829 €/m²

Bei den Mieten ergab sich eine Spanne zwischen 4,80 €/m² und 17,70 €/m² für die Nettokaltmiete. Die Mietpreissteigerung lag im Durchschnitt im Vergleich zum Vorjahr bei rund 2,5 Prozent bei vergleichbaren Objekten. Der Höchstwert aus 2019 von 17,70 €/m² wurde 2020 nicht mehr erreicht. Vielmehr scheint sich eine Obergrenze zwischen 14,50 und 15 €/m² für neue Ein-Zimmer-Appartements zu bilden, meint Horst-Friedhelm Skib.

Gefragt, ob er angesichts der Preisentwicklung erste Anzeichen für eine Blasenbildung sehe, wollte er sich nicht festlegen. "Zur Zeit scheinen diese Preise noch nachhaltig zu sein. Es gibt ein Potenzial in der Bevölkerung, das sich das leisten kann." Allerdings würden bereits heute gebrauchte Immobilien zu Summen gehandelt, die zum Teil höher seien als die wirtschaftliche Restnutzungsdauer. Kritische Worte fand Skib für die Umwandlung von normalen Wohnungen in sogenannte Mikroappartements für Studenten. Weil diese vom Vermieter als "Wohngemeinschaften" deklariert würden, hätte die Stadt dagegen kaum eine Handhabe. "Da gibt es Zimmer, da müssen sie sich erst mal die Fußnägel schneiden, um sich einmal umdrehen zu können, aber auch für die finden sich Mieter."