"Wärme spenden" - Umsonst-Aktion für Gießener Obdachlose

Wärmende Kleidung können sich Wohnsitzlose mit einem Gutschein in der Jugendwerkstatt aussuchen.

GIESSEN - Wer im Second-Hand-Kaufhaus der Jugendwerkstatt Gießen im Alten Krofdorfer Weg nach gebrauchten, gut erhaltenen Textilien sucht, der wird im Obergeschoss fündig: Dicht gedrängt steht hier Regal an Regal, wohlgeordnet gefüllt mit Kleidungsstücken aller Art. Jacken, Hosen, Mäntel, Kleider, Röcke, Blusen, Shirts und sogar Krawatten gibt es hier. Der verhältnismäßig kleine Raum scheint aus allen Nähten zu platzen. Anscheinend trennen sich sehr viele Leute von ihren nicht mehr getragenen Kleidungsstücken und geben diese kostenlos an das Kaufhaus ab. So ist das Angebot größer als die Nachfrage.

Und gerade die, die gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sehr dringlich warme Kleidung benötigen, haben dafür nicht das nötige Kleingeld. Und das sind vor allem die Obdachlosen in unserer Stadt.

Da kam Katharina Reiche, der Leiterin des Kaufhauses, der Gedanke, ausgehend von diesem regelrechten "Überfluss" in ihrer Kleiderkammer der nicht sesshaften Personengruppe warme Utensilien zu spenden. "Eine großartige Idee", befand Geschäftsführerin Mirjam Aasman. Und so wurden in der Jugendwerkstatt schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Die Umsonst-Aktion "Wärme spenden" wurde ins Leben gerufen. Nicht nur Textilien, auch Thermoskannen sind beispielsweise eingeschlossen.

Bei der "Brücke" in der Dammstraße, der Anlaufstelle vieler wohnsitzloser Menschen, fiel dieses Ansinnen auf fruchtbaren Boden. Dort werden Gutscheine der Jugendwerkstatt an Wohnungslose verteilt. Diakoniemitarbeiterin der "Brücke" Ute Loh berichtete dem Anzeiger, dass die Aktion gut angekommen sei. "Mit Begeisterung haben die Leute den Gutschein mitgenommen. Selbst bei der Postausgabe haben wir noch welche ausgehändigt." Zudem hätten die Straßenarbeiter der Diakonie die Gutscheine bei ihrer Arbeit vor Ort in der Stadt verteilt.

Die Aktion startete am gestrigen Montag und wird auch an den folgenden drei Montagen in der Adventszeit fortgesetzt. In der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr ist das Kaufhaus für Menschen mit Aktions-Gutscheinen geöffnet.

Für das Allgemeinpublikum sind die Öffnungszeiten während der Corona-Pandemie eingeschränkt worden: dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 15 Uhr. Getrennt nach Erd- und Obergeschoss dürfen sich jeweils nur eine begrenzte Anzahl von Kunden gleichzeitig im Kaufhaus aufhalten; im kleineren Textilbereich ist auch die Aufenthaltsdauer zeitlich auf 15 Minuten beschränkt.