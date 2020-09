Warnstreik am UKGM in Gießen

Seit Dienstagmorgen läuft der Streik am UKGM. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zu einem zweitägigen Warnstreik am Uniklinikum Gießen (UKGM) hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Von der Frühschicht am heutigen Dienstag um 6.00 Uhr bis einschließlich der morgigen Spätschicht wird das UKGM unter Sicherstellung der Krankenversorgung bestreikt. Hauptforderung der Kundgebung, die um 8.30 Uhr begann, war ein einheitlicher Tarifvertrag für alle Krankenhäuser. Der Betriebsratsvorsitzende vom Standort Gießen des UKGM, Marcel Iwanyk, DGB-Kreisvorsitzender Klaus Zecher sowie der Verdi-Landesfachbereichsleiter Gesundheit Georg Schulze legten vor einer Hundertschaft von Streikenden dar, wieso dieser Warnstreik notwendig ist. Kritisch unter die Lupe genommen wurden dabei die Arbeitgeber und Besitzer der Krankenhäuser. Das UKGM hatte vor einigen Jahren vom Land Hessen der Krankenhausträger Rhönklinikum übernommen und in diesem Jahr an Asklepios weiterverkauft. Ein Teil der Streikenden setzte sich am Mittag per Fahrrad oder Bus gen Lich zu einer Kundgebung vor der dortigen Asklepios-Klinik in Bewegung. Am Mittwoch wird es auf dem Kirchenplatz ab 9 Uhr eine Kundgebung geben, zu der zahlreiche Streikende von verschiedenen Krankenhäusern erwartet werden (ausführlicher Bericht folgt).