Warnstreik am Uniklinikum in Gießen geht weiter

Zu einer Kundgebung versammeln sich Teilnehmer des Protests auf dem Kirchenplatz. Foto: Schäfer

GIESSEN - Tag zwei des Warnstreiks am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM). Bereits seit Mittwochmorgen laufen Protestaktionen, an denen sich neben Mitarbeitern des UKGM Kollegen von weiteren sieben hessischen Krankenhäusern und einer Altenpflegeeinrichtung beteiligen. Vom Hauptportal des Krankenhauses in der Klinikstraße aus bewegte sich ein Demonstrationszug in Richtung Kirchenplatz zu einer Kundgebung mit rund 300 Zuhörern (ausführlicher Bericht folgt).