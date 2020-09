Warnstreik am Universitätsklinikum Gießen Marburg

An den UKGM-Standorten in Gießen und Marburg wird es kommende Woche einen Warnstreik geben. Archivfoto: Thorsten Richter

MARBURG/GIESSEN - Verdi hat zu einem Warnstreik Universitätsklinikum Gießen Marburg (UKGM) aufgerufen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft vom Dienstag hervor. Der Streik wird von Dienstag, 29. September, mit der Frühschicht beginnen und bis Mittwoch, 30. September, bis zum Ende der Spätschicht dauern. Bestreikt werden laut Verdi beide UKGM-Standorte in Gießen und Marburg.

Konkreter Anlass für den Streik sind die stockenden Verhandlungen über eine neue Eingruppierung für die Beschäftigten. "Viele unserer Kolleginnen und Kollegen warten seit Jahren auf eine bessere Bezahlung", sagte Fabian Dzewas-Rehm, Verhandlungsführer und Verdi-Fachsekretär Gesundheit und ergänzte: "Das UKGM bezahlt beispielsweise die in der Pandemie so wichtigen Laborassistentinnen so schlecht wie keine andere Universitätsklinik. Für Verhandlungen braucht man einen Verhandlungspartner, der willens ist, zu verhandeln. Dieser fehlt auf Arbeitgeberseite momentan. Deshalb rufen wir zum Streik auf."

Die Tarifverhandlungen betreffen die zirka 7.800 nicht-ärztlichen Beschäftigten. Auszubildende sind diesmal nicht aufgerufen. Die verbliebenen Landesbeschäftigten sowie die Ärzte und Ärztinnen werden von Tarifverträgen des Land Hessens erfasst.