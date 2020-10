Warnstreik auch in Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Tarifrunde für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen erhöht die Gewerkschaft ver.di den Druck und ruft für heute, 20. Oktober, in ganz Hessen zu Warnstreiks auf – darunter auch in Gießen. Gestreikt wird in der öffentlichen Verwaltung, in Altenheimen, Krankenhäusern, Sozial- und Jugendämtern, in Sozialen Diensten, Kreissparkassen, Kindertagesstätten, bei der Stadtreinigung, bei Fuhrämtern. Die geplanten Aktionen verlaufen nach den jeweiligen Hygieneauflagen. Mund-Nasenschutz wird getragen, Abstandsregeln werden eingehalten, wie ver.di in einer Pressemitteilung betont. Als „sichtbare Aktion“ wird es in Gießen einen Korso mit Fahrrädern und Autos vom Parkplatz an der Messe Gießen (Lehmweg 3) und zurück geben. Start ist um 9 Uhr. Am Freitag gehen die Verhandlungen in Potsdam in die dritte Runde.