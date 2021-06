Wartelisten in Gießener Arztpraxen gut gefüllt

Eine junge Frau, die durch die Aufhebung der Priorisierung bei Corona-Impfungen impfberechtigt ist, bekommt im Impfzentrum des Klinikum Stuttgart ihre Erstimpfung mit dem Corona-Impfstoff von Moderna. Nach den Arztpraxen kann nun auch in den Impfzentren jeder geimpft werden, der einen Termin ergattert. (Symbolfoto: Marijan Murat/dpa)

GIESSEN - GIESSEN. In den Arztpraxen hat bereits Anfang April das Impfen gegen SARS-CoV-2 begonnen. Die Priorisierung wurde nun am Montag vergangener Woche aufgehoben. Hat jetzt der Run auf die Arztpraxen begonnen und reicht der vorhandene Impfstoff für die Corona-Schutzimpfung auch aus? „Aufgrund der Impfstoffknappheit ist die Anzahl an Dosen, die pro Arzt und Woche bestellt werden können, immer noch begrenzt und wird fortlaufend an die bereitstehende Impfstoffmenge angepasst“, heißt es auf der Homepage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Für die Woche vom 21. bis 27. Juni sollen etwa 3,2 Millionen Impfstoffdosen für die Arztpraxen bereitgestellt werden. Aufgrund der Begrenzung hängt die tatsächliche Liefermenge pro Arzt für Erstimpfungen von der Anzahl der bestellenden Ärzte und der Bestellmenge insgesamt ab. Für Zweitimpfungen besteht keine Obergrenze.

„In meiner Praxis werden alle Impfstoffe gleichermaßen nachgefragt“, erklärt Dr. Witold Rak. Die Warteliste sei mit 200 Personen mehr als gut bestückt. Wenn jemand nicht erscheine, rücke automatisch der Nächste nach. „Selbstverständlich ziehen wir die Wartenden aus den Risikogruppen eins bis drei vor.“ Leider würden noch immer zu wenige Impfstoffe an Hausarztpraxen gehen, weiß der Sprecher des Gesundheitsnetzes Gießener Hausärzte (GNGH).

In allen Praxen seien die Telefonnetze überlastet, da sich die Menschen immer mehr für eine Impfung öffnen würden. Zweimal pro Woche bietet der Mediziner eine Impfsprechstunde an. „Aktuell haben wir mehr Zweitimpfungen“, berichtet er. Sein Wunsch ist, dass die Impfzentren nicht so schnell geschlossen werden. „Das muss gut überlegt sein.“

„Damit die vierte Welle keine Welle, sondern nur ein Wellchen wird, bin ich darum bemüht, möglichst viele Menschen zu impfen“, erklärt Thomas Heckrodt, der dem Ärztenetz Kreis Gießen (ÄNGie) angeschlossen ist. „Der Logistik nach könnte ich die doppelte Menge impfen“, sagt der Arzt, der seine Praxis in Langgöns hat. Leider würden die gelieferten Impfdosen zumeist nicht ausreichen. „Das ist jede Woche anders.“ Noch immer sei Biontech am stärksten nachgefragt, aber seit drei Wochen gäbe es auch viele Menschen, die sich mit Johnson & Johnson impfen lassen wollten. „Aktuell haben wir viele Zweitimpfungen, für die der Impfstoff auch garantiert ist.“ Hinzu kämen circa 40 Neuimpfungen pro Woche.

Seit Ende Mai ist der Impfstoff Comirnaty (Biontec / Pfizer) auch für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren zugelassen. „Bisher habe ich noch keinen Jugendlichen in dieser Altersgruppe geimpft“, betont Thomas Heckrodt. Nachfragen seien aber auch hier vorhanden.

„Aktuell haben wir in unserer Praxis einen unglaublichen Run zu verzeichnen“, sagt Dr. Christoffer Krug. Der Gießener Kinder- und Jugendarzt mit Praxis in der Marburger Straße hat aber nicht sofort nach Zulassung der Impfungen für die Altersgruppe der zwölf- bis 15-Jährigen mit dem Impfen begonnen, sondern zunächst die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut abgewartet. Diese kam erst am Dienstag vergangener Woche.

„Die Stiko verzichtet auf eine generelle Corona-Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe“, erklärt er. Stattdessen würde lediglich eine Empfehlung für Kinder mit definierten Vorerkrankungen, wie beispielsweise schwerer Herzinsuffizienz, chronischen Lungenerkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen ausgesprochen. Daran werde auch er sich halten. „Kinder haben das gleiche Recht auf eine gründliche Abwägung wie Erwachsene.“

„Durch die Empfehlung der Stiko ist eine Priorisierung für Jugendliche entstanden und ich gehe davon aus, dass dies zu einigen Diskussionen in der Praxis führen wird“, befürchtet er. Pflegende Eltern würden bereits seit sechs Wochen Impfstoffe bekommen. Fünf Ärzte arbeiten in seiner Praxis. Jedem Arzt würden drei Flaschen, was in etwa 18 Dosen Impfstoff entspricht, pro Woche zustehen. Als Kinder- und Jugendarzt ordere er ausschließlich Biontech.

„Mehr Kontinuität bei der Impfstoffvergabe wäre wünschenswert“, akzentuiert Krug. Manchmal würde man nur zwölf Dosen bekommen und in ganz seltenen Fällen auch mal keine. Einmal geöffnet sei eine Flasche bei Kühlschranktemperatur maximal fünf bis sechs Stunden haltbar. Man müsse also lernen, gut mit dem Impfstoff zu haushalten.

Dr. Christoffer Krug geht nicht davon aus, dass das Impfen an Schulen noch vor den Sommerferien kommen wird. „Schüler sind nicht die größten Pandemieträger“, betont er. Und: „Je kleiner das Kind, desto niedriger die Übertragungsrate.“ Auch schwere Verläufe seien bei gesunden Kindern und Jugendlichen seltener zu beobachten, gibt er zu bedenken.