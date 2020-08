Warten auf den Pyramideneffekt in Gießen

Neu vor und neben alt: Das Konzept der "eindeutigen und erkennbaren" Gegenüberstellung stößt auf deutliche Kritik der "Bürgerinitaitive Historische Mitte Gießen". Foto: Eschke

GIESSEN. Das Konzept hat für heftige Streitereien gesorgt: viel eckiges Glas zwischen geschwungenen traditionellen Fassaden. Für manchen Einwohner von Paris war diese Konstruktion des Stararchitekten Ieoh Ming Pei völlig unpassend für den Innenhof des Louvre. Allerdings haben sich die Wogen recht schnell nach Einweihung der lichtdurchlässigen Pyramide im Jahr 1989 geglättet und längst sind eingefleischte Kritiker zu echten Bewunderern des Bauwerks geworden. Auch die überdimensionale Glaskuppel auf dem geschichtsträchtigen Berliner Reichstag gab Anlass für schier endlose Diskussionen. Und so mancher selbsternannte Experte geißelte den eiförmigen Entwurf des Briten Lord Norman Foster schon vor der Fertigstellung 1999 als unerhörte Geschmacklosigkeit. Doch inzwischen gilt auch dieses Bauwerk als Meisterleistung - und obendrein als Symbol für ein modernes Deutschland.

Nun ist Gießen zwar nicht Paris oder Berlin, aber die Schärfe, mit der die "Bürgerinitiative Historische Mitte Gießen" gegen zwei quadratische Institutsgebäude der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in der Bismarckstraße wettert, lässt doch an die Auseinandersetzungen in der französischen und deutschen Hauptstadt zurückdenken.

Späte Beanstandungen

Mit dem gravierenden Unterschied, dass in den Metropolen versucht wurde, Pyramide und Kuppel rechtzeitig vor Baubeginn zu verhindern. Der Gießener Verein indes, der es sich selbst zur Aufgabe gemacht hat, "darauf hinzuwirken, dass Gestaltungsdefizite im Stadtbild beseitigt werden", kommt mit seinen Beanstandungen reichlich spät. Die Modellwerkstatt und das Studierendenatelier aus Beton mit Glasfront, die von dem THM-Professor und Architekten Jürgen Hauck entworfen wurden, sind nämlich vor Kurzem vollendet worden. Angesichts der im Vorfeld dafür veranschlagten Baukosten in Höhe von vier Millionen Euro und der akuten Raumnot am THM-Fachbereich Bauwesen wird wohl niemand ernsthaft auf die Idee kommen, die beiden modernen Gebäude vor Inbetriebnahme wieder abzureißen. Auch wenn Jan-Patrick Wismar und Peter Eschke von der Bürgerinitiative in einem offenen Brief an Hochschule und Stadt allerlei Behauptungen artikulieren, Suggestivfragen an die THM formulieren und "die Würfel" als "Quartierverunstaltung" brandmarken.

"Die Baugrundstücke mit den Gebäuden Südanlage 6 und Bismarckstraße 2 und 4 aus dem Jahre 1876 der Architekten Ludwig Seuling und Schmandt prägen mit ihrer zeitgenössischen Architektur das Baufeld und das Stadtbild der anliegenden Straßen Südanlage, Bismarckstraße und Lonystraße", heißt es in dem Schreiben, das auch dem Anzeiger vorliegt. "Dieser Stadtbezirk hat glücklicherweise den Feuersturm der Bombenangriffe überstanden. Wegen seiner besonderen Gestaltqualität sind sowohl die drei Bestandsgebäude als auch die Grundstücksflächen von den Regelungen des Denkmalschutzes erfasst", konstatieren die beiden Verfasser. Zudem wird angeführt: "Die in dem Innenhof platzierten Neubauten stehen dicht an den denkmalgeschützten Bestandsgebäuden."

Diesen objektiven Informationen folgen etliche subjektive Einschätzungen. Etwa, dass die Neubauten erkennen lassen, "dass es dem Entwurfverfasser kein Anliegen war, ein harmonisches Gebäudegesamtbild auf dem Grundstück zu erzeugen". Insgesamt bewertet die Bürgerinitiative die beiden modernen Institutsgebäude als "architektonische Fehlleistungen", und es gebe obendrein keinen Hinweis, "dass dieses Bauvorhaben im Denkmalbeirat beraten wurde".

Die Technische Hochschule Mittelhessen reagiert zurückhaltend auf die Vorwürfe und vermeintlich "offenen Fragen". "Das Bauen im historischen Kontext stellt eine große Herausforderung in der Architektur dar. Hier ist mit viel Verantwortung ein Standpunkt zu bestimmen, grundsätzlich sind unterschiedliche konzeptionelle Ansätze möglich und auch gerechtfertigt. Wie das Entwerfen und Bauen selbst, hat die Diskussion hierüber sowohl in der Fachwelt als auch in der interessierten Öffentlichkeit eine lange Tradition", erklärt Vizepräsident Prof. Dirk Metzger, der in der Hochschulleitung für Strategische Bauplanung und "Facility Management" zuständig ist. Aus diesem Grund begrüßen die Verantwortlichen der THM Meinungsäußerungen zu den Neubauten in der Bismarckstraße, "weisen aber herabwürdigende Vorwürfe und in vermeintlichen Fragen transportierte Unterstellungen entschieden zurück und werden deshalb auch nicht auf sie eingehen".

"Herabwürdigende Vorwürfe"

Und der Vizepräsident verdeutlicht: "Das Projekt wurde durch den Fachbereich Bauwesen der THM geplant. Im Prozess der konzeptionellen Entwicklung und der intensiven Abstimmung mit der Stadtplanung und dem Denkmalschutz ist das vorliegende Ensemble entstanden. Dabei wurde sich klar gegen einen restituierenden Ansatz und für ein Konzept, das eindeutig und erkennbar Alt und Neu gegenüberstellt, entschieden." Folglich scheint es schon jetzt wenig wahrscheinlich, dass die Stadt die ihr übermittelte Anregung der Bürgerinitiative tatsächlich aufgreift und mit dem Bauherrn die "erkennbaren Defizite" bespricht und auf eine "Gestaltsänderung" hinwirkt.

Noch stehen übrigens Gerüste um die "Würfel", und das sie umgebende Gelände ist unübersehbar noch nicht gestaltet worden. Aus diesem Grund sollte ohnehin zunächst der Abschluss der Umgestaltung des gesamten Areals abgewartet werden. Und wer weiß, vielleicht tritt dann auch in Gießen doch noch der Pyramiden- oder Kuppeleffekt ein.