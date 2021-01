Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Thema "Altern" steht im Mittelpunkt der aktuellen Seniorenvorlesung des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität (JLU). Der Vortrag kann - ebenso wie die letzten beiden Vorträge - online abgerufen werden: unter www.med.uni-giessen.de/senioren . Organisiert wird die beliebte Veranstaltungsreihe, die in diesem Wintersemester erstmalig komplett digital stattfindet, von Prof. Bettina Kemkes-Matthes, Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Angiologie und Hämostaseologie.

Nachdem im Dezember und Januar die beiden Online-Seniorenvorlesungen zu den Themen "Vorhofflimmern" und "Neue Tumortherapien" hervorragend angenommen und häufig angeklickt worden seien, haben die Organisatorin und der Dekan des Fachbereichs Medizin, Prof. Wolfgang Weidner, beschlossen, dieses neue Format bis auf Weiteres möglichst monatlich anzubieten - zumindest so lange, bis Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden. "Ich freue mich sehr, dass wir gerade auch in der Zeit der Pandemie einen Weg gefunden haben, um die interessierte Bevölkerung, insbesondere auch die älteren Menschen, über die Online-Seniorenvorlesungen mit neuen medizinischen Entwicklungen vertraut zu machen", betont Weidner in einer Pressemitteilung.

"Warum altert der Mensch?", fragt Andreas Schäffler, Professor für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechsel und Ernährungsmedizin der JLU, der zugleich Leiter der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Ernährung und Stoffwechsel (Medizinische Klinik und Poliklinik III, Innere Medizin) am UKGM ist. Sein Beitrag für Februar kann ab sofort online gehört werden.

Von der Antike bis heute

Andreas Schäffler spannt einen Bogen von der Antike bis heute und verrät, dass die aktuelle Wissenschaft dem Menschen eine Lebenszeit von 125 Jahren zutraut und damit recht genau mit der Bibel übereinstimmt, die dem Menschen eine Lebenszeit von 120 Jahren prognostiziert. Darüber hinaus demonstriert er anschauliche Beispiele aus dem Tierreich, die zeigen, "dass Hungern und Frieren durchaus positive Effekte bezüglich der Lebensdauer haben können". Interessant sei auch seine Darstellung, dass Resistenzfaktoren für Krankheiten ("disease resistance factors") für die Lebensdauer entscheidender seien als eine Abnahme krankheitsverursachender (pathogener) Genvarianten. "Alles in allem erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer eine vergnügliche und nicht immer ganz ernst gemeinte Darstellung des menschlichen Alterns."