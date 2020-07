Warum falsche Polizisten und Enkeltrick-Betrüger erfolgreich sind

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Telefonbetrüger haben in den vergangenen Tagen in Mittelhessen ein Vermögen von mehreren hunderttausend Euro erbeutet.

Eine Frau aus Gießen ließ sich von vermeintlichen Polizisten überreden, Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro an sie zu übergeben. Ein Senior aus Marburg fiel auf zwei Betrüger herein, die sich als "Herr Stahl von der Kripo" und "Einsatzleiter Schubert" ausgaben. Er büßte seine gesamten Ersparnisse ein.

"Die Masche funktioniert besonders gut, weil Angst im Spiel ist, erklärt Michael Michel. Der 57-Jährige ist Kriminalberater.

Trotz gewaltiger Aufklärungsarbeit der Polizei, fallen immer noch Menschen auf Telefonbetrüger rein. Kriminalberater Michael Michel weiß, warum. Fotos: dpa, Ingo Bartussek, MAK, Andrey Popo - Fotolia

Die Anrufe laufen immer ähnlich ab: Ein "Polizist" meldet sich am anderen Ende der Leitung. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Den Beamten lägen Hinweise vor, dass die Wohnung des Angerufenen demnächst von den Einbrechern ins Visier genommen werden könnte. Deshalb solle der Angerufene seine Wertsachen zusammensuchen. Ein Polizist würde sie abholen und sicher aufbewahren.

"Wenn der Anrufer Angst schürt und das noch in eine glaubwürdige Geschichte verpackt, steigert das seine Erfolgsaussichten", sagt Kriminalberater Michel. Im Interview erklärt er, wie die Betrüger arbeiten und warum sie erfolgreich sind.

Herr Michel, wie arbeiten die Telefon-Betrüger überhaupt?

Hoch professionell und gut organisiert. Man kann sich das wie eine Firma vorstellen. Es gibt ganze Callcenter, die meistens irgendwo in Osteuropa angesiedelt sind. Dort sitzt sozusagen die Firmenleitung. Diese Personen sprechen alle perfekt Deutsch. Die sitzen dann morgens zusammen und sagen: "So, heute nehmen wir uns mal Wetzlar oder Herborn vor."

Die Telefonbücher sind heutzutage alle im Internet verfügbar, das ist kein Problem. Darin suchen die Betrüger dann nach alt klingenden Vornamen und rufen diese Menschen an.

Aber gleichzeitig werden doch Mitarbeiter vor Ort gebraucht.

Richtig. Ich bleibe beim Bild von einer Firma: Es gibt Außendienstmitarbeiter. Die sind meistens schon vor Ort und warten, ob der Betrug klappt. Dann holen sie das Geld ab.

Wie kann ich mich vor den Betrügern schützen?

Es gibt eine Möglichkeit, die nicht besonders spektakulär ist, aber Wirkung zeigt: Lassen Sie Ihren Namen aus dem Telefonbuch streichen oder den Vornamen abkürzen. Wenn Sie der Otto Müller sind, aber nicht im Telefonbuch stehen, sind Sie raus aus der Nummer. Die Täter suchen nach Otto, Erna oder Isolde. Dort rufen sie an. Bei einem Tobi oder Sascha wird das Telefon nicht klingeln.

Wenn die Täter nun doch einen Otto, eine Isolde oder eine Erna gefunden haben, rufen Sie an. Wie läuft das Gespräch ab?

Die Betrüger sind unglaublich raffiniert. Jedes Opfer ist sich sicher, der Täter hatte alles von ihm gewusst. Aber das stimmt nicht. Die Täter wissen nur den Namen des Opfers. Sonst nichts. Aber sie führen die Gespräche so geschickt, dass sie den Angerufenen mit zwei oder drei Fragen aus der Reserve locken. Der klassische Einstieg ist die Aufforderung: "Na, rat' mal, wer dran ist!"

Aber dieser Satz ist doch bekannt, sollten da nicht die Alarmglocken schrillen?

Doch, eigentlich schon. Aber Sie vergessen die zunehmende soziale Isolation und Vereinsamung. Das kommt den Tätern sehr entgegen. Viele alte Menschen sind einsam und freuen sich, wenn überhaupt mal jemand anruft. Vor allem, wenn es der vermeintliche Lieblingsenkel ist, der sich seit Jahren nicht gemeldet hat.

Wie geht es dann weiter?

Der Täter legt sich sein Opfer zurecht. "Kennst Du mich denn nicht mehr?", ist eine oft gestellte Frage. Dann fängt die Oma an, zu grübeln, antwortet zum Beispiel: "Bella, bist Du es?" "Ja, ich bin's. Wie geht es Dir?" In diesem Moment hat die Anruferin erfahren, dass die alte Dame eine Verwandte namens Bella hat und ist 1:0 in Führung gegangen.

Dann sagt die Oma vielleicht noch: "Ach, lange nichts mehr von Dir gehört. Du bist doch damals nach dem Abi für Deine Ausbildung nach Stuttgart gezogen." Ein Satz, drei Fakten, der Täter führt 4:0. Das Spiel kann das Opfer jetzt kaum noch gewinnen. Das Gespräch dauert bis dahin erst eine halbe Minute, aber wenn der Betrüger so weit gekommen ist, ist das Eis gebrochen.

Irgendwann kommt dann die Geldforderung.

Genau. Der Anrufer braucht Hilfe, befindet sich in einer finanziellen Notlage. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt, es gibt tausend Varianten dieser Geschichte. Ein Unfall, Schulden, ein schneller Kauf. Da geht alles. Die Täter beginnen damit, auszuloten, wie viel Geld das Opfer aufbringen kann. Wie viel hat er zuhause? Ist er willens, auf die Bank zu gehen? Dann wird der Bote ins Spiel gebracht, der das Geld abholt.

Aber der eine oder andere muss doch merken, dass an der Sache etwas faul sein könnte.

Natürlich, aber die Gefahr für den Betrüger ist gering. Entweder frisst das Opfer den Köder und es klappt, dann ist alles gut. Oder es wird misstrauisch und legt auf. Der Täter kann nur gewinnen oder nicht - aber er riskiert nichts.

Gibt's keine Superschlauen, die zum Schein darauf eingehen und heimlich die Polizei rufen?

Vielleicht in einem von tausend Fällen. Meistens merkt der Täter es auch irgendwann, wenn er hingehalten wird. Und wenn doch mal einer erwischt wird, ist es meistens nur der "Außendienstler", der Geldbote. Die Anrufer sitzen irgendwo in ihrem Schneckenhaus im Ausland, an die kommt man nicht so leicht heran.

Meistens sind die Abholer auch mit mehreren Personen unterwegs und beobachten das Haus des Opfers eine Weile. Und wenn da plötzlich in einem Zivilfahrzeug zwei Menschen drinsitzen, die so tun, als wären sie vom Himmel gefallen, bemerken die das und kriegen kalte Füße.

Die Polizei betreibt viel Aufklärungsarbeit, und auch in den Medien wird regelmäßig vor dem Enkeltrick gewarnt. Warum fallen trotzdem so viele Menschen darauf herein?

Selbst der Aufgeklärte kann darauf reinfallen, wenn der Betrüger das richtige emotionale Register zieht. Da ist plötzlich die Lieblingsenkelin dran, die habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen, ich bin einsam, seit acht Wochen hat keiner mehr angerufen. Dann setzt die Vernunft aus. Die Sehnsucht ist groß, diesem Menschen zu helfen.

Wie oft haben solche Trickbetrüger im vergangenen Jahr in Mittelhessen zugeschlagen?

Das lässt sich nicht genau sagen. Einerseits liegt das daran, dass etwa gelungene Enkeltricks in keiner eigenen Statistik erfasst werden. Sie fallen unter die Betrugsdelikte. Andererseits gibt es gerade bei diesen Trickbetrügereien zum Nachteil älterer Menschen eine hohe Dunkelziffer. Das Anzeigeverhalten ist schlecht.

Warum?

Viele Menschen schämen sich, wenn sie auf einen Betrüger hereingefallen sind, und gehen nicht zur Polizei. Deshalb gibt es keine validen Zahlen dafür, wie oft die Enkeltrickbetrüger erfolgreich sind. Spekulationen darüber halte ich deshalb für unseriös.