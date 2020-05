Professor Jörn Ahrens (53) studierte Sozialwissenschaften in Oldenburg. Er lehrt seit 2011 Kultursoziologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Populäre Medien & Kulturen (Comic, Film); Gewalt und Angst; Natur und Kultur sowie Kulturtheorie. (bj)