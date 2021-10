Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Verein für interkulturelle Bildung und Begegnung (ViBB) lädt für den heutigen Freitag, 22. Oktober, zur Abschlussperformance des Workshops "Glücksbotschaft" ins Zentrum für interkulturelle Bildung und Begegnung (ZiBB) in der Hannah-Arendt-Straße ein. Was ist Glück? Wie unterschiedlich können Vorstellungen von Glück sein? Diesen Fragen sind die Kinder und Jugendlichen des Projekts in den zwei Herbstferienwochen nachgegangen. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit ihrer Stadt und der Frage nach 'ihrem' Glück. Dazu befragte die Gruppe Menschen in Gießen zum Thema Glück und nahm die Gespräche auf. Aus den Interviews und ihren eigenen Vorstellungen von Glück haben sie eine Performance entwickelt, die nun aufgeführt wird. Der Workshop unter der Leitung des Theaterpädagogen Kim Willems ist ein Kooperationsprojekt mit der Awo Gießen, dem Bund Deutscher Pfadfinder Gießen und der Evangelischen Stiftung Arnsburg. Er wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Förderprogramms "Kulturkoffer".

Die Veranstaltung findet ab 15 Uhr im ZiBB statt, es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.