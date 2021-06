Was krabbelt und gedeiht denn da?

Jetzt teilen:

GIESSEN - Vielfalt entdecken und kennenlernen konnten die Teilnehmer am GEO-Aktionstag im Rahmen der Reihe "Sonntags am Schiffenberg". Die kostenlose Veranstaltung zum diesjährigen Aktionstag wurde von Lugena Natur und Bildung, der Nabu Ortsgruppe Gießen-Stadt und dem Forstamt Wettenberg organisiert.

Nicht nur ausgewiesenes Expertenwissen war gefragt: Interessierte Laien aller Altersklassen waren eingeladen, an der Aktion zum "GEO-Tag der Natur" teilzunehmen und die Artenvielfalt nach Art der Citizen Science (Bürgerwissenschaft) im Akademischen Forstgarten in Gießen zu erkunden.

Sechs Naturinteressierte folgten dem Aufruf, die bestehende Artenliste für das Gebiet am Fuße des Schiffenbergs zu erweitern. In zwei Stunden sollten möglichst viele Pflanzen- und Tierarten entdeckt, kennengelernt und bestimmt werden. Was wächst und gedeiht eigentlich in hiesigen Breiten? Dabei zählte nicht der Rekord. Vielmehr ging es darum, Bewusstsein zu wecken für die Biodiversität vor unserer Haustür. Begleitet durch die fachkundigen Biologinnen Elke Hochgesand und Monika Schütz konnten viele Arten an Ort und Stelle dokumentiert werden.

Andere Organismen wurden zur Bestimmung fotografiert, nur wenige wurden gefangen und zur Kaffeehalle gebracht, wo die Biologinnen eine Bestimmungsstation mit Literatur, Lupen und Binokular aufgebaut hatten. Hier konnten die Teilnehmer beispielsweise das Rätsel um die gefundene Spinne lösen und sie nun als "Herbstspinne" ansprechen.

Alle Teilnehmer waren mit Begeisterung dabei und nahmen Einiges an neuer Artenkenntnis mit heim. Auch die Artenliste des Akademischen Forstgartens Gießen wurde um etliche neue Arten erweitert.