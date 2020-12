Was von Corona auch in Gießen bleibt

. Wer nach mittelhessischen Beiträgen im Coronarchiv sucht, findet kleine Textbotschaften von Jugendlichen, Graffiti, Berichte von Einkäufen in Zeiten des Kontaktverbots, Corona-Warnungen, Alltagsbeschreibungen, Essays, Chats und Corona-Tagebücher. Es gibt Fotos des Gießener Schwätzers mit Maske und Plakat zum Abstandhalten, vom "Viren-Schaufenster" eines Buchhändlers, von einem Verbotsplakat "für Versammlungen von über 2 Personen" in Stadtallendorf und vom Abstandhalten in der Marburger Elisabethkirche. Dazu wurden Podcasts zu einer Rede von Angela Merkel und der Film einer Schülerin über die Auswirkungen der Corona-Krise hochgeladen. (gc)