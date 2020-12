"Was wir heute nicht tun...": Gießens finanzielle Zukunft sichern

Im Rathaus wurde in den vergangenen Wochen und Monaten für den Haushalt eifrig gerechnet. Archivfoto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das von den anhaltenden Corona-Auswirkungen geprägte Haushaltssicherungskonzept der Stadt Gießen und der Haushaltsplan 2021 mit der dazugehörigen Satzung wurden am Montagabend vom Haupt- und Finanzausschuss (HFA) auf den weiteren Weg gebracht. Mit Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien SPD, CDU und Grüne wurden sie zur Entscheidung an die Stadtverordnetenversammlung verwiesen, die am 17. Dezember tagen wird. Dem muss dann noch die Genehmigung durch das Regierungspräsidium (RP) folgen. Wie Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) zu Beginn ausführte, wird die Nettoneuverschuldung der Stadt im Finanzhaushalt von 8,8 auf 13 Millionen Euro ansteigen.

"Gut vorgebaut"

"Wir haben in den letzten Jahren gut vorgebaut, aufgrund unserer Rücklagen werden wir das Ergebnis ausgleichen können", zeigte sie sich zuversichtlich. Obwohl der Ergebnishaushalt schon jetzt ein Defizit von 4,5 Millionen Euro ausweist, wolle man weiter auf Investitionen, insbesondere in die städtische Infrastruktur, setzen, machte die Rathauschefin deutlich. "Was wir heute nicht tun, wird uns morgen doppelt und dreifach einholen." So gebe es auch "unaufschiebbare Investitionen", wofür sie als Beispiel den Bau einer neuen Sporthalle für die Liebigschule nannte, deren altehrwürdige Doppelturnhalle schon seit fast zwei Jahren wegen Gebäudeschäden nicht mehr nutzbar ist. Dieser Hallenneubau ist jedoch nur einer von rund 150 Punkten auf den Magistratsänderungslisten zu Finanz- und Ergebnishaushalt, die erst in den vergangenen Monaten neu hinzugekommen sind.

Bei der Diskussion einzelner Positionen des Finanzhaushalts zeigte sich, dass nicht jede geplante Maßnahme überall in den Fraktionen auf Zustimmung stößt. So fragte etwa Michael Janitzki (Gießener Linke), ob die auf 520 000 Euro angesetzte Modernisierung der Spielfeldbeleuchtung in der Osthalle angesichts deren Gesamtzustands überhaupt noch "sinnvoll" sei. Laut Grabe-Bolz ist sie es, zumal die Giessen 46ers, ein wichtiger Imageträger der Stadt, sonst die Auflagen der Basketball-Bundesliga "nicht erfüllen könnten". Ein Eigenanteil des Vereins, wie von Matthias Riedl (Gießener Linke) eingefordert, ist hier nicht drin. "Es ist unsere eigene Halle und keine Beteiligung vorgesehen", ließ die OB wissen.

Fotos Im Rathaus wurde in den vergangenen Wochen und Monaten für den Haushalt eifrig gerechnet. Archivfoto: Schepp Die Modernisierung der Ostschule wird erheblich teurer als erwartet. Archivfoto: Friese 2

Über eine größere finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise als ursprünglich vom Magistrat vorgesehen dürfen sich Kultur- und Sportschaffende freuen. Die Linken beantragten kurzfristig, diesen Betrag von 55 000 auf 100 000 Euro zu erhöhen. Da außer ihnen auch noch die Fraktion von Piraten/Bürgerliste dafür und nur die FDP dagegen stimmte, sich aber alle anderen enthielten, ging der Antrag letztlich durch - ein Abstimmungsergebnis, wie man es im Stadtverordnetensitzungssaal nicht allzu häufig erlebt. Zuvor hatte Grabe-Bolz von einer "sehr hohen Nachfrage" für diese Unterstützungsleistungen berichtet. Dagegen fanden zahlreiche andere Anträge keine Aufnahme mehr in die Änderungslisten, sei es aus den Ortsbeiräten oder den Fraktionen. Die Koalition stimmte jeweils geschlossen dagegen.

Ob es nun Zufall war oder nicht: Dass ausgerechnet die Ostschule mit ihren von 7,2 auf 13,5 Millionen Euro förmlich explodierten Kosten für den aktuell laufenden ersten Bau- und Sanierungsabschnitt (inklusive Interimsschule) als nächster Punkt nach dem Haushalt auf der Tagesordnung stand, passte irgendwie. Denn ähnlich wie im Fall von Corona ist das eine Entwicklung, die in diesem Ausmaß wohl niemand hat kommen sehen.

Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser (SPD) legte noch einmal die Gründe dar. So etwa die aus energetischen Gründen nachträglich beschlossene Sanierung der Tiefgarage, später festgestellte zusätzliche Rohbauarbeiten oder die zuvor fehlende Kostenschätzung für Außenanlagen. Mit Blick auf die Zahlen sprach der FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus Dieter Greilich von einem "finanziellen Scherbenhaufen", der auch den Haushalt des kommenden Jahres belasten werde. Genauso wie die Kostensteigerung von 3,2 Millionen Euro beim derzeit im früheren US-Depot entstehenden gemeinsamen Gefahrenabwehrzentrum von Stadt und Kreis Gießen. Im Falle der Ostschule mahnte Greilich "die politische Verantwortung" Eibelshäusers an. Auch wenn der FDP-Politiker wörtlich keinen Rücktritt der SPD-Politikerin forderte, klang es doch so für den Beobachter. Das letzte Wort zur Weiterführung der Bauarbeiten unter den neuen finanziellen Bedingungen hat nun das Stadtparlament.