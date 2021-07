Wasserbrunnen im Hörsaalgebäude der Uni Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Neuerdings gibt es die Trinkwasserbrunnen auch im Hörsaalgebäude. Statt Wasser in Flaschen zu kaufen, können sich durstige Studierende ihre mitgebrachten Becher und Flaschen füllen oder direkt aus dem Hahn trinken. Die neuen Wasserspender sind das sichtbarste Zeichen für den nachhaltigeren Umgang der Hochschule mit dem kostbaren Gut. Denn als erste Universität in Deutschland hat die Marburger Philipps-Universität das Zertifikat "Blue Community" erhalten. Angestoßen wurde dies von einer studentischen Initiative, die mit der Stadt und den Stadtwerken zusammenarbeitet.

Bei jedem Neubau und jeder Sanierung - vom Seminargebäude am Pilgrimstein über das Savignyhaus bis zur neuen Anatomie - werden nun Trinkbrunnen oder Wasserzapfstellen vorgesehen, berichtet Uniklimaschutzmanager Ralf Orths. Auch für die Universitätsbibliothek und die Philosophische Fakultät sind die Wasserspender geplant. Zudem stelle die Verwaltung zunehmend auf Leitungswasser aus Karaffen um.

"Lokal handeln"

Die Idee hat eine studentische Initiative um die Psychologin und Philosophiestudentin Sara Müller mitgebracht. "Damit kann man sich sehr konkret für Menschenrechte einsetzen", sagt die 25-Jährige. Wie "global denken und lokal handeln" funktioniere, zeige sich bei diesem Projekt besonders gut. Die "Blue Communitys" erkennen Wasser als Menschenrecht an. Angesichts von Dürren und verschmutztem Wasser in vielen Regionen der Erde legen sie Wert darauf, dass die Wasserversorgung in der öffentlichen Hand bleibt und fördern das Trinken von Leitungs- anstelle von Flaschenwasser. Das ist viel billiger, vermeidet lange Transportwege, Herstellungskosten und Plastikmüll. Zudem kommt das hiesige Wasser überwiegend aus Marburger Quellen und ist sehr kalkarm.

Ursprünglich stammt die Idee aus Kanada: Maude Barlow, Wasseraktivistin und Trägerin des alternativen Nobelpreises, sprach bereits 2016 auf Einladung von Stadt und Stadtwerken im Marburger Rathaus über Wassergerechtigkeit und das bedrohte Menschenrecht auf Wasser. Es entstand ein Runder Tisch mit vielen Aktiven. Die Stadtverordnetenversammlung fasste einen Beschluss. Und im Juli 2018 war Marburg die erste Kommune in Deutschland, die zur "Blue Community" wurde.

"Das ist ein schönes Projekt, das auf sehr gute Resonanz stößt", berichtet Andrea Heinz vom Fachdienst Umwelt und Naturschutz: "Da kann man durch Bewusstseinsbildung sehr viel erreichen." Sie hat die Flyer konzipiert, mit dem die Stadt für ihr Wasser und ihre Brunnen wirbt. Ihre Standorte reichen vom Hauptbahnhof über die Elisabethkirche und viele Orte in der Oberstadt bis zum Georg-Gaßmann-Stadion. Dass auch aus historischen Brunnen Trinkwasser sprudelt, wussten auch Einheimische oft nicht. Inzwischen ist die Zahl der öffentlichen Wasserzapfstellen auf den Straßen, Plätzen und in den Gebäuden der City auf 20 angewachsen. 90 Prozent der Schulen haben Wasserspender. "Heute trinken viel mehr Leute an den Brunnen", sagt Andrea Heinz.

Ringvorlesung

Ergänzt werden die Brunnen durch Geschäfte, Cafés und Restaurants, die sich an dem Projekt "Refill" beteiligen und an Aufklebern an Türen und Schaufenstern erkennbar sind. Dort kann man sich mitgebrachte Becher auffüllen. Auch die Stadtverwaltung hat Wasser aus Flaschen aus ihrem Alltag gestrichen. Es gab - auch zusammen mit dem Fachdienst Gesunde Stadt -Aktionstage und Veranstaltungen. Die Studierenden organisierten eine Ringvorlesung zum Thema Wasser. Außerdem wurde Marburg zu einer der Modellkommunen für die "Wasserwende".

*

Eine Kartenübersicht mit Erläuterungen und den Standorten der Trinkwasserbrunnen in Marburg findet sich unter www.marburg.de (Stichwort Blue Community).