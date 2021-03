"Wattbewerb": Challenge für mehr Photovoltaik

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Stadt Gießen nimmt an der bundesweiten Städte-Challenge "Wattbewerb" teil. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, die installierte Photovoltaik-Leistung je Einwohner zu verdoppeln. Initiiert wurde die Kampagne von der Klimaschutzinitiative "Parents for Future". Im Sonnenschein steckt Potenzial für die Stadt: Nach dem städtischen "Solarkataster" sind etwa 60 Prozent aller Gießener Dächer für Solarnutzung geeignet, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Anzahl der installierten PV-Anlagen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich erläutert: "Durch unseren Beschluss, schon 2035 klimaneutral zu werden, haben wir lokal natürlich ambitionierte Ziele. Das gilt auch für den Photovoltaik-Zubau. Dazu statten wir unsere eigenen Liegenschaften sukzessive mit Photovoltaik aus, aber es sind besonders die privaten Bürger und Bürgerinnen gefragt." Weitere Infos gibt's auf https://faktor2.solar/staedte-challenge/ oder https://wattbewerb.de.