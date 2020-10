Web-Talk über Digitalisierung

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie erlebt die Digitalisierung verschiedener gesellschaftlicher Bereiche einen enormen Schub. Sie legt aber gleichzeitig schonungslos bisherige Defizite offen, etwa bei der Digitalisierung der Schulen oder die Gestaltung von Telearbeit/Homeoffice. Wie sehen Lösungen aus, wo sind Unternehmen und Politik gefordert, jetzt die richtigen Weichen zu stellen?

Für den Live Web-Talk auf Zoom am 10. November von 18 bis 19 Uhr mit "Confidos-Akademie"-Chef Holger Fischer hat Frank Donovitz Klartext versprochen. Donovitz, gebürtiger Gießener, ist seit sechs jahren Gesamtbetriebsratschef des Medienhauses "Gruner + Jahr" in Hamburg. Eine kostenfreie Registrierung per Zoom ist erforderlich unter der Adresse: https://www.confidos-akademie.de/ live-web-talk-digitale-transformation.