Webex-Vortrag zum 70. Geburtstag von Prof. Hauser

GIESSEN - (red). Das Institut für Katholische Theologie der Justus-Liebig-Universität lädt am 19. Oktober aus Anlass des 70. Geburtstags von Linus Hauser, emeritierter Professor für Systematische Theologie, zu einer Online-Vortragsveranstaltung via Webex ein. Im inhaltlichen Rahmen des Gießener Akzentbereichs „Theologie(n), Diversität, Gesellschaft“ spricht Alexander Kenneth-Nagel, Professor für Religionswissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen, zum Thema „Corona und andere Weltuntergänge. Moderne Apokalypsen als Krisenhermeneutik“. Die Videokonferenz beginnt um 17.30 Uhr und endet um 19.30 Uhr. Anmeldung unter doris.schulze@katheologie.uni-giessen.de. Archivfoto: Maresch