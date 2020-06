Webinar an JLU Gießen: Psychologin gibt Tipps bei kindlichen Wutanfällen

Der Trotzanfall am Süßigkeitenregal gehört zur typischen Entwicklung dazu. Bei anhaltender, ausgeprägter Wut sollten Eltern aber hellhörig werden. Symbolfoto: Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Die Corona-Krise ist eine Herausforderung für Familien. Nach wie vor sind Schulen und Kindergärten nicht vollständig zum Regelbetrieb zurückgekehrt. Viele Kinder müssen zuhause betreut werden, während die Eltern mitunter Stress im Homeoffice haben. Kommen dann noch lautstarke Trotzanfälle dazu, liegen die Nerven schnell blank. Doch streitsüchtige Kinder, die aggressiv auf ihre Umgebung reagieren, können den Alltag nicht nur in Pandemie-Zeiten deutlich belasten. Im Rahmen der - als Webinar durchgeführten - Veranstaltungsreihe "WissenSchafft Gesundheit - Erkenntnisse aus Psychologie und Sport" der Justus-Liebig-Universität (JLU) hat Anne Herr aus der Abteilung für Förderpädagogische und Klinische Kinder- und Jugendpsychologie einen Einblick in ihre Forschung zu Wut- und Trotzverhalten gegeben. Die Psychologin hat außerdem Tipps, wie Eltern auf Problemverhalten ihrer Kinder angemessen reagieren können.

Auf Leidensdruck achten

Friede, Freude, Wutausbruch - der Titel des Vortrags dürfte bei vielen Familien zum Standardprogramm gehören, sei es an der Supermarktkasse, auf dem Spielplatz, kurz vor dem Schlafengehen oder eben in all jenen Situationen, in denen Eltern anderer Meinung sind als ihr Nachwuchs. "Ist das noch normal?", werden sich einige Mütter und Väter schon gefragt haben, während sich das Kind mit hochrotem Kopf, schreiend auf den Boden wirft. Hier gibt Anne Herr Entwarnung. Wütendes oder rebellisches Verhalten gehört zur typischen Entwicklung dazu. Für ihre Interessen einzustehen und sich richtig zu streiten, müssen die Kleinen erst lernen. "Das ist absolut alterstypisch und nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste." Anders sieht es aus, wenn das Verhalten in den Familien zu "Leidensdruck" führt. Die "Extremausprägung von Eigenschaften" kann zu "überaus heftigen Situationen" mit auffällig großer Wut führen. Psychische Störungen seien dann wahrscheinlich, so Herr, diese zeigten sich in einer "deutlichen Abweichung im Denken, Fühlen und Verhalten" des Kindes. In der Forschung wird zwischen verschiedenen Störungsbildern differenziert. Rund drei Prozent der Kinder neigen zu "Oppositionellem Trotzverhalten". Als "grundlegendes, durchgängiges Muster" zieht sich eine ärgerliche und gereizte Stimmung, Streit- und Rachsucht durch ihre Verhaltensweisen, verdeutlicht die Psychologin. Dies führe zu Beeinträchtigungen im familiären Umfeld, Schule oder Kindergarten. Noch deutlich gravierender sind die Probleme bei den zwei bis zehn Prozent der Kinder, die unter einer Störung des Sozialverhaltens leiden. Jungen sind dabei dreimal häufiger betroffen als Mädchen. Auffällige Verhaltensmuster manifestieren sich unter anderem in der Missachtung von gesellschaftlichen Normen. Als Beispiele nennt Anne Herr aggressives Verhalten gegenüber Menschen und Tieren, Zerstörung von Eigentum, Zündeln, Betrug oder Diebstahl. Zu unterscheiden ist, ob dies impulsiv oder "als Mittel zum Zweck" geschieht. Kommen diese Verhaltensweisen häufig - über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten - vor, handle es sich mitunter um "ein schweres Krankheitsbild, bei dem Gefahr droht, dass sich aggressives Verhalten verfestigt". Frühzeitige Hilfe sei daher wichtig, "um einer Abwärtsspirale entgegenzuwirken".

Aktuelle Studie

Eltern hätten oftmals "einen großen Wunsch nach Ursachenfindung", betont Herr. Biologische, psychologische und soziale Risikofaktoren können anfälliger machen und in Kombination mit einem Stress-Ereignis psychische Erkrankungen begünstigen. Gerade bei aggressiven Jungen und Mädchen spiele die genetische Komponente eine große Rolle. Eltern berichteten häufig, dass das betroffene Kind von Geburt an durch ein "hohes, unangepasstes Temperament" aufgefallen sei. Zudem könnten Defizite in der Gefühlserkennung problematische Verhaltensweisen begünstigen. Hier knüpft eine aktuelle Studie der Abteilung für Förderpädagogische und Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an, in der untersucht wird, wodurch Aggressivität bei Kindern beeinflusst wird. Gesucht werden hierfür weiterhin Grundschüler zwischen 7 bis 10 Jahren mit auffälligem Sozialverhalten sowie ihre Mütter. Anhand "spannender, kindgerechter Aufgaben" wird an der JLU erforscht, wie die Probanden Gefühlsausdrücke individuell verarbeiten.

TIPPS FÜR DEN NÄCHSTEN TROTZANFALL Welche Konsequenzen Eltern nach einem Wutanfall ziehen, hat laut Anne Herr großen Einfluss auf den Lerneffekt. Die Psychologin rät dazu, unbedingt auch den Auslöser der Situation zu betrachten. Wütendes oder trotziges Verhalten habe oftmals die Funktion, Aufmerksamkeit oder Zugriff auf Dinge zu bekommen oder eben zu vermeiden. Auch wenn es "kein Patentrezept" gibt, könne Problemverhalten durch Planungen minimiert werden. Wichtig ist es, so Herr, nicht allzu große Erwartungen zu haben: "Man kann nicht alles verhindern, Wut gehört teils zur typischen Entwicklung dazu." Das Kind sollte unbedingt auf die Situation vorbereitet und ihm deutlich gemacht werden, welche Regeln und Konsequenzen bei wütendem Verhalten zu erwarten sind. Dies sollte vorab in einer ruhigen Situation klar als Aufforderung, nicht als Bitte, formuliert werden. Hält sich das Kind nicht an die Absprachen, sollte es keine weiteren Diskussionen geben. Anne Herr gibt den Rat, Ruhe zu bewahren und das Kind mit wenigen Worten an die Regeln zu erinnern, gegebenenfalls auch mit ihm die Situation zu verlassen. Im Nachgang sei wichtig, Konsequenzen zeitnah folgen zu lassen, um den Zusammenhang sichtbar zu machen. Hier sollten alle Erwachsenen "an einem Strang ziehen". Auf keinen Fall sollten Eltern aber nachtragend reagieren, sondern den Kindern "neue Chancen geben und optimistisch sein". (jmo)

*

Interessierte Eltern können vorab unter https://ww3.unipark.de/uc/Kinder-und-Jugendpsychologie-Giessen/ an einer Online-Umfrage teilnehmen.