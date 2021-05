Wechsel an der Spitze des Hochschulrats der JLU Gießen

Karl Starzacher

GIESSEN - Mehr als ein Jahrzehnt lang hat Karl Starzacher als Vorsitzender des Hochschulrats die Geschicke der Justus-Liebig-Universität (JLU) eng begleitet. Seit Dezember 2009 hatte er den Vorsitz dieses wichtigen Gremiums inne, in das er auf Vorschlag des JLU-Präsidiums im Mai 2008 berufen worden war. In der digitalen Sitzung hat der Rechtsanwalt und frühere hessische Finanzminister bekanntgegeben, dass er nach mehr als zwölf Jahren an der Spitze des Gremiums und nach 13-jähriger Zugehörigkeit die Mitgliedschaft im Hochschulrat beenden möchte. Dr. Wolfgang Maaß, ebenfalls Jurist und langjähriges Mitglied des Gremiums, wurde einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Ein Sitz im Hochschulrat bleibt vorerst vakant, bis ein neues Mitglied bestellt worden ist, teilt die JLU mit.

JLU-Präsident Joybrato Mukherjee dankte Karl Starzacher für sein langjähriges herausragendes Engagement für die Hochschule: "Wir blicken dankbar zurück auf eine stets vertrauensvolle Zusammenarbeit des Hochschulratsvorsitzenden mit dem Präsidium. Zahlreiche wegweisende Entscheidungen für die JLU hat Herr Starzacher als Hochschulratsvorsitzender in den letzten zwölf Jahren begleitet, wobei es ihm stets wichtig war, dass der Hochschulrat in einem sowohl grundsätzlich wohlwollenden als auch professionell-kritischen Verhältnis zum Präsidium steht - eben als ,strenger Freund'. Seine Expertise als Jurist, sein Weitblick in der Hochschulpolitik und sein persönlicher Rat waren für uns immer besonders wertvoll", betonte der Präsident. Eine wichtige Rolle habe der Hochschulrat bei der Beratung zu strategischen Schwerpunktthemen gespielt, beispielsweise bei der Erarbeitung des Entwicklungsplans JLU 2030 (vorher 2020) und des Strategiepapiers "The Liebig Concept", so Mukherjee. Auch zur Erstellung eines Personalentwicklungskonzepts und Entwicklung eines gesamtuniversitären Qualitätsmanagementsystems habe der Hochschulrat wertvolle Anregungen gegeben. Das Gremium hat laut Hessischem Hochschulgesetz "die Aufgabe, die Hochschule bei ihrer Entwicklung zu begleiten, die in der Berufswelt an die Hochschule bestehenden Erwartungen zu artikulieren und die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und künstlerischer Leistungen zu fördern". Außerdem besitzt das Gremium ein Initiativrecht zu grundsätzlichen Angelegenheiten. Unter der Federführung des aus dem Amt scheidenden Vorsitzenden hatte der JLU-Hochschulrat wesentliche Weichenstellungen innerhalb der Universität Gießen begleitet und zahlreiche Empfehlungen abgegeben, unter anderem zu den Studiengangsplanungen, Evaluierungsverfahren, Zielvereinbarungen, zur Administration und Mittelverwendung sowie zum Wissens- und Technologietransfer.

Der JLU Gießen war Karl Starzacher schon früh verbunden: Anfang der 1970er-Jahre war er nach dem Studium der Rechtswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt wissenschaftlich an den Universitäten Frankfurt und Gießen tätig. Bereits seit 1978 gehörte Starzacher dem hessischen Landtag an; von 1991 bis 1995 war er Landtagspräsident, von 1995 bis 1999 Hessischer Finanzminister. Starzacher bekleidete zudem diverse Ämter und Funktionen in der deutschen Wirtschaft.

Wolfgang Maaß (66) gehört dem JLU-Hochschulrat seit März 2011 an. Im Anschluss an das Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften war er an der JLU Wissenschaftlicher Assistent und wurde bei den Juristen promoviert. Er war von 1987 bis 2014 Geschäftsführer der Gießener-Anzeiger-Zeitungsgruppe, von 1990 an hatte er zusätzlich die Chefredaktion inne. Weiterhin war er Geschäftsführer der Brühlschen Universitätsdruckerei. Er war von 2001 bis 2014 Vorsitzender des Verbandes Hessischer Zeitungsverleger. Der Wissenschaft und der JLU ist Wolfgang Maaß auch als Ehrenpräsident der Gießener Hochschulgesellschaft, deren Präsident er von 1999 bis 2011 war, verbunden. Fotos: JLU/Wegst