Wechsel an der Spitze des Rotary Clubs Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen (red). Der amtierende Präsident Dietrich Heine übergab kürzlich das Staffelholz der Clubpräsidenten an seinen Nachfolger Hans-Joachim Molka. Die traditionsreiche Ämterübergabe fand in diesem Jahr nicht im Clublokal sondern per Video-Meeting statt. Trotz der Corona-Pandemie, die auch das Clubleben der Rotarier prägt, blickte Dietrich Heine auf ein interessantes Jahr mit zahlreichen Aktivitäten zurück, allen voran die einwöchige Reise nach Israel. Aufgrund der Corona-Pandemie führte der Rotary Club Gießen virtuelle Meetings ein, in denen der Club sogar eine Schalte ins Kanzleramt organisieren konnte. Kanzleramtsminister Helge Braun hat dabei die Wichtigkeit der Nutzung der Corona-App sehr eindrücklich erklärt. Bisher würden mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland die App nutzen, was aber bei weitem noch nicht reiche.

Der neue Präsident Hans-Joachim Molka betonte, dass bei den kommenden lokalen Treffen die persönliche Gesundheit jedes Einzelnen im Vordergrund stehe. Dabei solle das Engagement in dieser Zeit aber nicht leiden. Der Rotary Club Gießen werde sich auch weiterhin internationalen Projekten und schwerpunktmäßig regionalen Projekten mit sozialer und kultureller Herkunft widmen.