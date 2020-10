Jetzt teilen:

GIESSEN - Birger Schnepp ist neuer Director Marketing bei milch & zucker in Gießen.

Der 56-Jährige verantwortet bei den Spezialisten für E-Recruiting-Software & Employer Branding sämtliche B2B-Marketing-Aktivitäten - sowohl für die Unternehmens- als auch die Produktkommunikation, wie die Agentur mitteilt. Der erfahrene Multichannel-Marketing- und Media-Experte Schnepp arbeitet dabei direkt mit der Geschäftsführung aus Ingolf Teetz (CEO), David Rosenberg (COO) und Kai Pawlik (CCO) zusammen.

"Wir freuen uns sehr, dass Birger unser Team verstärkt. Und uns hilft, die Mehrwerte von milch & zucker sowie die Vorteile unserer Produkte, wie unseres Bewerbermanagement-Systems BeeSite Recruiting Edition, erfolgreich zu kommunizieren", sagt David Rosenberg. Zuletzt arbeitete Schnepp als Media Consultant bei BRAIN in München. Die Rückkehr zu seinen regionalen Wurzeln begründet der studierte Mathematiker so: "Über viele Jahre durfte ich auf Agenturseite bereits Strategien entwickeln und Kunden beraten. Mit dem Wechsel auf die Kundenseite will ich nun die komplette Marketing-Kommunikation verantworten, gestalten und den Erfolg miterleben."

Foto: milch&zucker