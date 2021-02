Fabian Speier

GIESSEN - (red). Mit knapp 60 Niederlassungen gehört die Baufi24 Baufinanzierung AG zu den großen Finanzierungsvermittlern in Deutschland. Ab sofort gibt es auch in Gießen eine Geschäftsstelle. Sie ist zuständig für Immobilienfinanzierungen in der Region um Bad Camberg, Bad Nauheim, Butzbach, Gießen, Marburg, Nidda, Stadtallendorf, Weilburg und Wetzlar. Geleitet wird die neue Geschäftsstelle von Fabian Speier.

Speier ist ausgebildeter Kaufmann sowie Fachwirt für Versicherungen und Finanzen. Jetzt freut er sich darauf, mit Baufi24 den Kundinnen und Kunden den Weg zur Wunschimmobilie zu ebnen: ,,Mir gefällt der Beratungsansatz von Baufi24. Das Unternehmen ist modern, transparent und digital“, so Speier. ,,Ich möchte mit meiner Geschäftsstelle möglichst viele Menschen in die eigenen vier Wände bringen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll die Geschäftsstelle ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sie sich auf die Beratung konzentrieren können. Themen wie Work-Life-Balance, flexibles Arbeiten sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nehme ich ernst und möchte sie im Tagesgeschäft verwirklichen.“

Baufi24 hilft Privatpersonen dabei, schnell und unkompliziert den besten Kredit für ihr Haus oder ihre Wohnung zu bekommen. Hierfür greift das Unternehmen auf ein Netzwerk von mehr als 450 Banken zurück und vergleicht deren Konditionen. 2020 konnte das Unternehmen seinen deutschlandweiten Umsatz nahezu verdoppeln und das abgeschlossene Finanzierungsvolumen um 770 Prozent steigern.

Zum einen vermittelt Baufi24 Finanzierungen über die eigene Website Baufi24.de. Zum anderen stehen den Interessentinnen und Interessenten die Geschäftsstellen des Unternehmens überall in Deutschland offen. Hier können sie sich persönlich bei der Immobilienfinanzierung kostenfrei beraten lassen, Corona-bedingt derzeit nur per Videocall.

Die neue Baufi24-Geschäftsstelle in Gießen befindet sich in der Ernst­ Leitz-Straße 5, hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, individuelle Absprachen sind zudem möglich. Terminvereinbarungen sind per E-Mail unter anfragen@baufi24.de oder telefonisch unter 0800/8084000 möglich. Foto: Kettner