Wege im Gießener Wald werden erneuert

Einsatzbesprechung am Grader: Revierförster Ernst-Ludwig Kriep (links) und Tiefbauunternehmer Wolfgang Pabst.

GIESSEN - Es ist nicht so, dass 42-Tonner geradezu durch den Gießener Wald brettern. Trotzdem müssen die Wege dort ein solch hohes Gewicht natürlich auch aushalten - und zwar immer dann, wenn gefällte Baumstämme abtransportiert werden. Bereits unbeladen wiegt das Gefährt mit seinem schweren Kran fast 20 Tonnen. Selbst bestens präparierte Wege vertragen diese Belastung nicht ewig - und müssen deshalb gelegentlich instandgesetzt werden. Das passiert momentan im Philosophenwald, im Fernewald und auf dem Schiffenberg.

Ein Waldweg ist vier Meter breit, das Wegenetz in den städtischen Waldgebieten etwa 200 Kilometer lang. Ungefähr alle zehn Jahre bedarf es einer Erneuerung, wobei die Grundsubstanz unverwüstlich ist. Diese enthält steinigen Knollenschlag mit einer Durchmessertoleranz der einzelnen Steine zwischen 70 und 150 Millimeter. Die Tragschicht aus gebrochenem Natursteingemisch besteht in der Regel aus Basalt und ist 40 bis 50 Zentimeter dick. Darüber befindet sich wiederum eine zehn bis 15 Zentimeter mächtige Schicht aus dem Split-Sand-Gemisch Diabas. Den Abschluss bildet eine nur zwei bis drei Zentimeter starke Deckschicht mit einer sehr feinen Körnung.

Bei Diabas handelt es sich um ein Gestein, das im Gegensatz zu Basalt nicht so scharfkantig ist, zugleich verwitterungsbeständig und druckfest. Unter Wassereinfluss verbindet es sich gut zu einer festen Masse. Wegen seiner gräulich-grünen Farbe wird Diabas auch Grünstein genannt. "Das im Stadtwald verwendete Material kommt ausschließlich aus dem Steinbruch Altenkirchen bei Braunfels, weil der in der ganzen Gegend die beste Qualität hat", erzählt der Tiefbauunternehmer Wolfgang Pabst im Gespräch mit dem Anzeiger. Der Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung hat auch in diesem Jahr den Auftrag des städtischen Liegenschaftsamtes bekommen. Auf dem zwölf Meter langen Grader mit seinen drei Radachsen sitzend, schiebt Pabst mithilfe einer dreh- und kippbaren, mehrere Meter breiten Pflugschar die alte Oberfläche so ab, dass ein halbrundes Dachprofil entsteht. Diese Maßnahme sei wichtig, damit auf Gefällstrecken das überschüssige Wasser, das bei Starkregen nicht direkt versickern kann, den Weg nicht hinunterschießt, sondern zu den Rändern seitlich abläuft. Dort gelangt es für gewöhnlich in die begleitenden Gräben, von denen es zum nächsten Bach oder Kanal geleitet wird.

In regelmäßigen Abständen werden Wasserableiter angelegt.

Wasser im Wald belassen

Stadtrevierförster Ernst-Ludwig Kriep beaufsichtigt die Arbeiten. Seit dem Sommer benötigt er dazu nicht mehr sein Auto, er ist regelmäßig mit seinem neuen, umweltschonenden Lasten-E-Bike im Stadtwald unterwegs. Auch der einzige Diensthund der Stadt, die Münsterländerin Enna, hat darauf ausreichend Platz. "Das Problem bei dem in die Seitengräben abgeleiteten Wasser ist, dass es nach einem Starkregen zusätzlich die Kläranlagen flutet", berichtet Kriep. Außerdem werde so dem Wald viel Wasser entzogen, das er in der Zeit des Klimawandels und infolge der drei vergangenen regenarmen Jahre eigentlich dringend brauche. "Um das Wasser möglichst im Wald zu belassen, haben wir überall dort, wo das Gelände es zulässt, Wasserableiter angelegt." Das sind kleine Gräben, die das Regenwasser von den Wegen in den Wald ableiten.

Ist auf den neu profilierten Strecken frisches, noch lockeres Deckmaterial aufgebracht, wird dieses danach mit Rüttelplatten und Walzen verfestigt. Richtig stabil wird der Belag jedoch erst, sobald es kräftig geregnet hat. Denn erst das Wasser schließt die Poren des Gesteinmehles und erzeugt eine Bindung der Oberfläche. Daher sollten zunächst auch Radfahrer besonders vorsichtig sein. Ein Ritt sei aufgrund der starken punktuellen Krafteinwirkung von Pferdehufen ebenso wenig ratsam.

Dass der alte Steinbacher Weg bereits nach fünf Jahren saniert werden muss, liegt nach Auskunft von Kriep daran, dass dort 2015 der Fernwasser-Leitungsstrang zum Rhein-Main-Gebiet verlegt und der Überbau nicht fachmännisch ausgeführt wurde. "Dieser Weg ist zu vergleichen mit der 'Zeil' in Frankfurt", meint der Revierförster zur intensiven Frequentierung dieses Abschnittes hoch zum Schiffenberg. Negativ sieht er das nicht. "Wir brauchen die Wege sowohl für den Schwerlastverkehr bei der Waldbewirtschaftung als auch zur optimalen Erholungsnutzung."

Die Instandsetzung kostet pro laufendem Meter um die 20 Euro. Etwa vier Kilometer an Wegen würden jährlich neu hergerichtet. "Die sind dann so beschaffen, dass sie auch mit Rollatoren und Rollstühlen zu befahren sind."