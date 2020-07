Wegen Corona: Nächste Faschingskampagne in Gießen "auf Eis gelegt"

Erinnerungen an die Kampagne 2019/20: Aufgrund der Corona-Krise wird es in Gießen ab November keine Narretei in größerem Rahmen geben. Fotos: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Kein Prinzenpaar und keine großen Veranstaltungen: Die Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV) hat die nächste Kampagne, die am 11. November beginnen würde, "auf Eis gelegt". Das haben Präsidium und Vorstand nun einstimmig beschlossen. Das bedeute jedoch nicht, dass es bis zum Aschermittwoch am 17. Februar keinerlei fassenachtliche Aktivitäten geben wird, wie GFV-Präsident Arndt Niedermayer betont. "Der Vorstand wird alles daran setzen, die eine oder andere Veranstaltung kurzfristig zu organisieren, soweit es dann unter den geltenden Vorschriften und Auflagen Anfang 2021 möglich sein wird", heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder.

Die Entscheidung musste bereits jetzt getroffen werden, da zu diesem Zeitpunkt eigentlich die Bands und Gruppen hätten verpflichtet, die Zugabzeichen sowie die Prinzen- und Kampagneorden bestellt, die Hallen gebucht und erste Zahlungen getätigt werden müssen. All das sei für einen gemeinnützigen Verein wie die GFV ohne Rücklagen finanziell nicht aufzufangen. "Man kann auch kein Prinzenpaar mit gutem Gewissen davon überzeugen, dass es die tollste Zeit des Lebens hat", so Niedermayer. Die ersten Vereine im Landkreis hätten ebenfalls schon ihre Kampagne abgesagt. Und da diesen Beispielen weitere folgen dürften, hätte ein Prinzenpaar statt 130 plötzlich nur noch 50 Termine zu absolvieren. "Und auch dies ist alles mit einem finanziellen Aufwand verbunden, den man unter den aktuellen Gegebenheiten niemandem zumuten will." Auch komme nicht infrage, eine Kampagne abzubrechen und dann nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. "Das ist eine richtig blöde Situation."

Planungen erschwert

Aufgrund der Tatsache, dass Hallen gesperrt seien und angesichts der generellen Ungewissheit gestalte es sich ohnehin schwierig, überhaupt ein Programm auf die Beine zu stellen. Normalerweise hätten die Gruppen bereits nach Ostern mit dem Training für die neue Session begonnen. Daran war jedoch nicht zu denken. Ein Zug durch Gießen sei ebenfalls nicht vorstellbar. Denn zum einen wollen sich viele Narren nicht daran beteiligen. Zum anderen habe die Stadt verständlicherweise bei einem Ereignis dieser Größenordnung Bedenken angemeldet.

Fotos Erinnerungen an die Kampagne 2019/20: Aufgrund der Corona-Krise wird es in Gießen ab November keine Narretei in größerem Rahmen geben. Fotos: Wißner GFV-Präsident Arndt Niedermayer hat die Mitglieder über die Absage der Kampagne informiert. Foto: Wißner 2

Zwar sind der Ball, die Weiber-, Senioren- und Prunksitzung, die in der Kongresshalle stattfinden, recht unterschiedlich gelagert. Alle eint indes, "dass sie mit weniger Zuschauern nicht zu stemmen sind". Eine Fremdensitzung, die von der Beteiligung befreundeter Vereine lebt, könne ebenso wenig realisiert werden, führt Niedermayer aus. Nicht zu vergessen, dass Senioren- und Prunksitzung gerade auch von älteren Bürgern besucht werden, die zur Risikogruppe gehören. Ganz zu schweigen vom Weiberfasching, bei dem der Partycharakter dominiert. "Als Fassenachtsverein können wir es uns nicht erlauben, ein zweites Heinsberg auf den Plan zu rufen", betont der GFV-Präsident.

Arndt Niedermayer warf aber auch nochmal einen kurzen Blick auf die vergangene, vergleichsweise kurze Kampagne: "Alles in allem hatten wir noch Glück, sie erfolgreich vor dem Ausbruch der Pandemie zu beenden. Maßvolle Änderungen in Abläufen und Veranstaltungsorten haben auf jeden Fall eines erreicht: Unser Publikum war hochzufrieden." Er erinnert an die Events in der "Admiral Music Lounge" sowie im Bürgerhaus Rödgen, an die kulinarische Versorgung des Ball-Publikums und das neue Gewand beim "Bräu der Tollitäten".

Natürlich sei der Verein auch nach Aschermittwoch am Laufen gehalten worden. Die Schatzmeister hätten fristgerecht alle fiskalen Aufgaben erledigt, die von den Kassenprüfern als korrekt bewertet worden seien. "Wir stehen finanziell gut da", versichert Niedermayer und verweist darauf, dass für die aktiven Gruppen Trainingsorte und Trainingszeiten für die Sommerferien festgelegt seien und genutzt würden.

Tanz-Workshop findet statt

"Nachdem der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden durfte, haben wir uns dafür entschieden, den schon lange geplanten Tanz-Workshop durchzuführen, um den Gruppenzusammenhalt zu fördern." Weil es wohl keine Auftritte gibt, hat der Vorstand zudem beschlossen, dass im kommenden Jahr alle Tanzgruppen-Mitglieder unter 18 Jahren für ein Jahr beitragsfrei gestellt werden. Um wiederum den Mitgliedern ein Wiedersehen und Gespräche zu ermöglichen, wurden diese zu einer "Zusammenkunft auf Abstand" und unter freiem Himmel auf eine Bratwurst an die Wagenhalle eingeladen.