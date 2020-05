Wegen Corona: Ungewisse Zukunft für "Spanischen Kulturverein Gießen"

Auch beim "Tag der Kulturen" während des Gießener Stadtfestes ist der "Spanische Kulturverein" fester Bestandteil. Foto: Spanischer Kulturverein

Giessen (zk). Unvergessen bleibt die Woche, als mehrere Bauarbeiter aus Südamerika in den Streik traten. Ihr Arbeitgeber verweigerte die Zahlung von Löhnen. Das halbe Dutzend Männer war in Gießen gestrandet. Ohne Geld, ohne Unterstützung. Doch eine Handvoll Menschen half - auch im "Spanischen Kulturverein". Tag für Tag bekochte Vereinswirtin Vini die bedauernswerten Arbeiter mit chilenischem Essen. An einem Abend wurden die Männer, die ein Unternehmen um ihren Lohn prellen wollte, sogar mit Handkäs' und heißem Apfelwein versorgt. Dabei sind die Mitglieder des "Centro Espanol" alles andere als reich begütert. Aber wenn Hilfe gefragt ist, sind sie zur Stelle. Jetzt allerdings braucht der "Spanische Kulturverein" selbst Hilfe. Da das Vereinszentrum in einem Hinterhof an der Ecke Nahrungsberg/Grünberger Straße seit der Corona-Krise geschlossen ist, benötigt der Verein Spenden, um die Miete und andere laufende Kosten weiter zahlen zu können. Ein Stück gelebter Kultur, ein herrlicher Schmelztiegel für spanisch-südamerikanisch-deutsches Miteinander ist in Gefahr.

Ein Schmelztiegel, der bereit seit 1972 in Gießen besteht. Damals gründeten spanische Gastarbeiter den Verein, um ihre Traditionen zu pflegen. In den Hochzeiten der Einwanderung aus Spanien zählte man bis zu 150 Mitglieder. Später öffnete sich der Verein auch für Mitglieder aus anderen Ländern. Heute besuchen Menschen aus Portugal, Italien, Griechenland, England, den USA, Nordafrika, aber natürlich auch aus Spanien, Süd- und Mittelamerika sowie Deutschland das quicklebendige kleine Heim im Hinterhof. Hier stimmt der frühere Vorsitzende, Vereins-Urgestein Miguel, auch schon mal einen echten Flamenco an.

Eng verbandelt sind die Freunde spanischer Kultur auch mit dem "Neuen Gießener Kunstverein". Wirtin Vini, die in Chile unter dem Namen Winkelines Saez geboren wurde, engagiert sich zudem mit dem Verein aktiv am Stadtfest oder bei "Fluss mit Flair". All diesen Aktivitäten, all diesem so multikulturellen Miteinander droht nun das Aus. Wer helfen möchte, dieses Schreckgespenst zu bannen, kann mit einer Spende zum Fortbestehen des Vereins beitragen: Die IBAN lautet: DE46 5135 0025 0224 0059 60, BIC: SKGIDE5FXXX, Verwendungszweck "Spende".