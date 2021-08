"Wegweisend und volksnah": Gedenken an Gießener Albert Osswald

Regierungsvizepräsident Martin Rößler (v.l.), Staatsminister a.D. Karl Starzacher und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz sprechen zum 25. Todestag von Albert Osswald an dessen Grab. Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK - Der Todestag von Albert Osswald, ehemaliger hessischer Ministerpräsident und Staatsminister, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Stadtverordnetenvorsteher, Ehrenbürger und Träger der Hedwig-Burgheim-Medaille der Universitätsstadt Gießen, jährte sich jetzt zum 25. Mal. Aus diesem Anlass hatten Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und der Vorsitzende der Albert-Osswald-Stiftung, Staatsminister a.D. Karl Starzacher, am Sonntag zu einer nicht-öffentlichen Gedenkfeier auf den Wiesecker Friedhof eingeladen. Dennoch fand sich mehr als ein Dutzend Gäste am Grab von Albert Osswald und seiner Frau Margarete ein.

Im Auftrag von Ministerpräsident Volker Bouffier sprach der Gießener Regierungsvizepräsident Martin Rößler. In den sieben Jahren als Ministerpräsident habe Osswald die Landespolitik durch eine für diese Zeit moderne und innovative, ja, visionäre Politik geprägt, rief er in Erinnerung. In seiner Amtszeit wurde das erste Umweltschutzressort sowie die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung gegründet. Die Aussöhnung mit Israel sei ihm ein besonderes Anliegen gewesen, sagte Rößler.

Für Versöhnung gesorgt

Als unwiderruflich mit dem Namen Osswald verbunden bezeichnete er die Gebietsreform 1972, bei der aus 2674 Gemeinden nur noch 421 wurden. Mit der Stiftung des Landesehrenbriefes 1972 habe Albert Osswald dem Ehrenamt einen ganz neuen Wert verliehen und nachdrücklich die Solidarität in Hessen gefördert. Martin Rößler unterstrich: "Für unser Land hat er wegweisend gewirkt."

Zum Gedenken an den 25. Todestag "eines großen Gießeners, eines großen Hessen und eines echten Wissicher Bub" habe man sich versammelt, leitete Dietlind Grabe-Bolz ihre Gedenkrede ein. Wieseck ist der Geburtsort des 1996 Verstorbenen. Er sei sehr heimatverbunden gewesen, wusste die OB, oft streifte er frühmorgens durch die Wälder am Hangelstein. 1945 bereits trat Osswald in die SPD ein, von sich selbst habe er gesagt, er sei "der geborene und gelernte Genosse, der eine demokratische, gerechte und soziale Gesellschaft" schaffen wolle. Als Gießen in Schutt und Asche lag, wollte er mit zupacken und diese Stadt wiederaufbauen, was ihm, so Grabe-Bolz, "wie man heute sieht und sagen kann, sehr gut gelungen ist". Osswald sei nicht nur ein Mann der Gegenwart und der Zukunft gewesen, er habe auch die Vergangenheit nicht vergessen. Er habe nicht die Schuld verdrängt, die die Deutschen im Holocaust auf sich geladen hätten. Aus der Freundschaft mit Abraham Bar Menachem sei Versöhnung gewachsen. Und aus dieser Versöhnung entstand die Städtepartnerschaft mit Netanya in Israel, die bis heute fortwirkt.

Als ebenfalls Bleibendes für das, was der Wiesecker geschaffen hatte, nannte die OB das Erreichen der Volluniversität und die Erschließung von Gewerbegebieten. Damit die Wirtschaft wieder anlaufen konnte, ließ Osswald Verkehrswege bauen und sorgte für Freizeit- und Erholungsstätten wie die Wieseckaue mit ihrem Schwanenteich. Auch der Bau der Kongresshalle geht auf sein Konto.

Grabe-Bolz zitierte Osswald: "Demokratie fängt von unten an. Dort, wo der Bürger sein Recht auf Wohnung, Straße, Versorgung einklagt, da haben die großen Worte der Ideologien keine Bedeutung mehr. Demokratie lebt nicht vom Vor- und Austragen unterschiedlicher Auffassungen, sondern vom Handeln und Entscheiden". Da gehe es um Lebensqualität. Sie zu organisieren, sei die vornehmste Aufgabe des gewählten Politikers. Die OB rief dazu auf, sich auch daran zu erinnern, wenn man an Albert Osswald denkt. "Und das gerade in Zeiten, wo Krisen und Konflikte unser Leben sehr bestimmen und vor allem auch der Legitimationsverlust der Politik." Osswald sei jedoch nicht nur ein Macher gewesen, "er war auch immer volksnah und volksverbunden".

"Eine Zeit vergeht" ist der Titel eines Buches, das Osswald geschrieben hatte, und mit dieser Titelzeile begann Staatsminister a.D. Karl Starzacher seine Gedenkrede. Vor 25 Jahren sei er so plötzlich bei einem Wanderurlaub im Schwangau verstorben, "einfach so, von heute auf morgen". Osswald habe bedeutende Spuren hinterlassen, erinnerte Starzacher. Gekannt habe man ihn als "immer bodenständigen, volksnahen und bescheidenen Menschen". Seiner Heimatstadt Gießen und Mittelhessen sei er immer persönlich verbunden gewesen. Starzacher schloss das Gedenken mit den Worten: "Eine Zeit vergeht, eine neue beginnt, aber die Erinnerung bleibt."