Weichen für die Zukunft stellen

GIESSEN (red). Mit der Einladung durch Bürgermeister Peter Neidel wurde der Startschuss gesetzt für die Erarbeitung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans. So werde sich am 29. Juni erstmals eine Lenkungsgruppe zusammenfinden, die zunächst organisatorisch und terminlich die weiteren Sitzungen vorbereiten solle, heißt es in einer Pressemitteilung der Gießener CDU. Später würden in diesem Gremium dann regelmäßig Vorschläge diskutiert und strukturiert, die in den späteren Verkehrsentwicklungsplan einfließen sollen.

Die eigentliche Erarbeitung des Verkehrsplans erfolgt hierbei zwar durch beauftragte Planungsbüros, im Rahmen der angestrebten öffentlichen Beteiligung aber wird die Lenkungsgruppe die verschiedenen Vorstellungen, Ideen, Möglichkeiten und Wünsche auch politisch diskutieren und begleiten.

Hierbei sei es zu begrüßen und für den Beteiligungsprozess hilfreich, dass Bürgermeister Neidel auch die Opposition einbinde: "Der Beteiligungsprozess wird sehr breit aufgestellt sein und sicherlich interessante Diskussionen und Abwägungen zur Folge haben", so Stadtverbandsvorsitzender Klaus Peter Möller. Verschiedene Vorschläge aus den Fraktionen, Interessenvertretern und Initiativen würden ohne vorherige Bewertung bewusst in den Prozess der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes verwiesen, da hier gesammelt, bewertet, abgewogen und zusammengeführt werden müsse, was einzeln diskutiert oftmals aus dem Zusammenhang gerissen erscheine. "Einige bekannte Vorschläge, Wünsche und Fantasien werden sicherlich durch Fakten, Zielvorgaben und Tatsachen relativiert werden, während andere den Prozess erweitern und ergänzen werden." so Möller weiter, der davon ausgeht, dass sich die meisten der Beteiligten in mehr Punkten prinzipiell einig sein dürften, als es oftmals im Zuge politischer und öffentlicher Debatten den Anschein habe. Mit dem neuen Verkehrsentwicklungsplan sollen Weichen für die Zukunft gestellt werden, die Situation und Herausforderung des Verkehrs in der Stadt in einem strategischen Plan zusammenzuführen und das Machbare und Sinnvolle vom theoretisch Vorstellbaren und vom Wunschdenken zu trennen. Ziel werde sein, aufzuzeigen, wie es mit Mobilität innerhalb der Stadt und in die Stadt hinein weitergehen sollte. Hierbei werde für die CDU entscheidend sein, dass sämtliche Verkehrsträger gleichermaßen bewertet und berücksichtigt würden, die Stadt erfahrbar und erreichbar bleibe, und damit eine Mobilitätswende ermöglicht werde. Dies alles soll nach Ansicht der CDU in einem sachlichen Dialog erfolgen.