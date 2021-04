Weichen für weitere Zukunft gestellt

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Noch vor nicht allzu langer Zeit war es mehr als fraglich, ob der Tanzclub Rot-Weiß (RWC) die Kurve für sein weiteres Bestehen kriegt. Ein Brandbrief musste herhalten, um die infolge der Pandemie und Brandkatastrophe (unsere Zeitung berichtete) um ein Drittel geschrumpfte Mitgliedschaft wachzurütteln. Dort hieß es: „Die noch verbliebenen Vorstandsmitglieder brauchen jetzt Ihre Unterstützung – sonst kann der Verein nicht weiter bestehen.“ Nicht nur die Anzahl der Vereinsmitglieder war geringer geworden. Auch im Vorstand wurden einige Posten vakant. Deshalb musste unbedingt neu gewählt werden. Begründung laut Brandbrief: „Wir hatten zunächst geplant, die Jahreshauptversammlung im Sommer abzuhalten. Es hat sich aber nun ergeben, dass wir zum 24.04.2021 keinen handlungsfähigen geschäftsführenden Vorstand mehr haben.“ Vakant waren drei der vier stellvertretenden Vorsitzenden sowie die Posten des Jugendwartes und eines Kassenprüfers.

Neuzugänge im Vorstand

So wurde für den vergangenen Samstag eine „außerordentliche und ordentliche Jahreshauptversammlung“ einberufen. Doch es bedurfte auch Kandidaten; willens, sich dort zu engagieren. Und das für die nächsten drei Jahre bis 2024. Der Brandbrief und persönliche Gespräche erfüllten letztendlich ihren Zweck. Etliche Kandidaten für die vakanten Vorstandsposten wurden gefunden, sodass der Restvorstand frohgemut der Sitzung entgegensehen konnte. Zurecht, denn bei den Vorstandsneuwahlen wurden alle bis auf einen Vorstandsposten besetzt. Acht bisherige Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Sie werden von sechs Neuen unterstützt.

Die Wahlen ergaben, dass weiterhin Lullu Kühle die erste Vorsitzende bleibt; neuer Beisitzer ist Oskar Lambach-Westermann (vorher vakant). Neuer stellvertretender Vorsitzender der Bereiche Geschäftsstelle, Verwaltung und Liegenschaften ist Prof. Christian Heiliger (bisher vakant), Prof. Dieter Baums und Hans Wichert sind erneut Beisitzer. Stellvertretender Vorsitzender für Finanzen und Mitgliederverwaltung ist Dr. Christian Küchenthal (bisher vakant); Beisitzer sind Annette und Hans-Joachim Elsäßer sowie neu Michael Müller (bisher vakant). Nicht besetzt werden konnte der vakante Posten des stellvertretenden Vorsitzenden Öffentlichkeitsarbeit. Als Beisitzerin wurde Gitta Kraushaar bestätigt, Dr. Jörn Pons-Kühnemann ist neuer Beisitzer. Als stellvertretender Vorsitzender Turnier- und Breitensport bestätigt wurde Dr. Kai Maaß; neue Beisitzerin ist Luana Sommer. Als Jugendwartin wurde Maria Thalheimer wiedergewählt.

Als tragfähiges Fundament für ein Fortbestehen und Wiedererstarken des RWC ist damit als erster von drei Pfeilern ein handlungsfähiger neuer Vorstand installiert. Indes, es fehlt noch als zweiter Pfeiler die Zustimmung zum neuen 25-jährigen Mietvertrag für die Rückkehr in die neue, alte Heimstätte im wiederaufgebauten DLRG-Flaggschiff im Uferweg. Und um die finanzielle Belastung bei einem um ein Drittel geschrumpfte Mitgliederzahl stemmen zu können, muss als dritter Pfeiler auch eine neue Beitragsordnung her, wobei in dieser der Grundbeitrag mit der jeweiligen Mitgliederzahl korrelieren soll. Das bedeutet, dass bei wachsendem und damit höherem Mitgliederstand der Monatsbeitrag ein niedrigerer sein wird.

Schriftliche Abstimmung

Bezüglich Mietvertrag und Beitragsordnung muss allerdings nach der nicht rechtskräftigen Online-Abstimmung während der Versammlung eine schriftliche im Nachgang erfolgen. Daran müssen sich dann mindestens 50 Prozent der Mitglieder beteiligen. Und von denen muss mehrheitlich mit „Ja“ gestimmt werden. Erst dann sind die Weichen endgültig dafür gestellt, dass die ganzen Provisorien, so auch das nur 80 Quadratmeter umfassende Ausweichquartier im Waldstadionheim, endlich ein Ende haben.

Und gleichzeitig bedeutete dies zum 1. Juli: „Licht an!“ im neuen 220 Quadratmeter großen Tanzsaal am Uferweg. Und wenn dann auch noch irgendwann die Pandemie zu Ende sein sollte und damit die ganzen Restriktionen ad acta gelegt werden könnten, würden die vielfältigen auf Eis gelegten Tanzangebote zum Leben erweckt werden. Wohl automatisch gäbe es dann den vom RWC heiß ersehnten Mitgliederzuwachs zur alten Vereinsstärke.