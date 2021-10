Weidetierhalter demonstrieren in Gießen

Klare Worte fanden die Demonstranten in Gießen. 200 Tierhalter folgten dem Aufruf. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auf dem Schild auf dem Rathausplatz war am Montagmittag zu lesen: "'Rotkäppchen und der böse Wolf' soll ein Märchen bleiben." Was dieser Wunsch mit der dortigen Demo unter dem Motto "Wir für unsere Tiere" von 200 Weidetierhaltern und Schäfern von Schafen und Ziegen zu tun hatte? Nun, quasi nebenan in der Kongresshalle tagte zeitgleich mit der Auftaktveranstaltung der Arbeitsgruppe "Wolf in Hessen" des hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem Ministerin Priska Hinz vorsteht. Diese berieten unter der Leitung von Staatssekretär Oliver Conz über den Stand der Umsetzung des hessischen Wolfsmanagementplanes.

Thorsten Schmale, Bio-Bauer und Schäfer aus Hohenahr, hatte die Demonstration mithilfe des Hessischen Bauernverbandes organisiert. "Hallo Herr Conz!" rief er ins Mikrofon. "Ihr Wolfsmanagementplan funktioniert nicht. Nehmen Sie ihn zurück! Reden Sie endlich mit uns. Wir wollen weiterhin mit unseren Weidetieren auf die Weide. Dort gehören sie hin. Und nicht nachts in den Stall eingesperrt."

Heute sei man hier, um die "nur paar Vertreter" in der Arbeitsgruppe Wolf zu unterstützen. Dem nicht nur einmaligen Aufruf "Macht mal ordentlich Rabatz, damit die da drüben hören, dass wir da sind!", schloss sich jeweils ein schier ohrenbetäubender Lärm der Demonstranten an. Die Grünen-Ministerin Hinz forderte Schmale auf, mit ihnen zu reden statt "nur Postkartenkommunikation" zu betreiben. Und dann fragte er nach dem höchsten hessischen Einwohner der Stadt: "Herr Ministerpräsident Bouffier, wo sind Sie eigentlich?" und kritisierte dessen vermeintliche Zurückhaltung beim Problemfeld Wölfe.

Von verschiedenen Rednern wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass sich der Wolf in den letzten zehn Jahren in Deutschland unreguliert ausgebreitet hat. Jährlich wächst die Wolfspopulation um etwa 30 Prozent. 2020 wurden laut amtlichen Angaben rund 4000 Nutztierrisse von 1000 Wölfen gemeldet - eine Verdoppelung im Vergleich zu 2018. Angesichts dieser alarmierenden Zahlen sorgen sich Schaf-, Ziegen-, Rinder- und Pferdehalter zunehmend um die Sicherheit ihrer Weidetiere. "Wir brauchen in Hessen keine Wolfsreviere, sondern Weidetiere." Das betonte der Vizepräsident des Hessischen Bauernverbandes, Volker Lein, auf der Kundgebung des Bündnisses der Weidetierhalter. Lein war zuvor in der Arbeitsgruppe in der Kongresshalle gewesen. Unverständnis habe "drüben" hervorgerufen, dass Conz bereits nach 15 Minuten die Arbeitsgruppe verlassen habe. "Selbst bei seinen Leuten", fügte er hinzu. Conz habe zuvor seine Enttäuschung über die Weidetier-Demo ausgedrückt. Lein fand dies "ignorant und respektlos".

Für die Entschädigung ist der Wolfsnachweis eminent wichtig. Christiane Bebendorf betreibt Muttertierhaltung an der hessisch-thüringischen Landesgrenze. Als Rissbegleiterin vom Verein "Wolf versus Land" habe sie einige Erfahrungen gemacht, die sie an die Weidetierhalter weitergab. Dies betraf in der Hauptsache den Nachweis für den Verursacher. Denn "Rissgutachter" kämen oftmals erst nach fünf Tagen. "Wenn man die Tat jedoch mit Sachbeschädigung, Tatbestand und dem Anfangsverdacht auf einen Hund" bei der Polizei melde, "dann werden die sofort aktiv". Schafhalter Günter Brettauer aus Herbstein bestätigt dies: "Immer Anzeige auf wildernden Hund machen!"

Hermann Ferenz, ehemaliger Vorstand des hessischen Ziegenverbandes, beklagte bei einem Riss durch einen Luchs: "Das Veterinäramt verwies als nicht zuständig auf das örtliche Ordnungsamt, das normalerweise Knöllchen verteilt." Weder das hessische Landeslabor noch die Wolfsgutachter seien mit einer Schermaschine ausgerüstet, um die Risse besser zu erkennen. "Ein Rissgutachten kann so nicht erstellt werden", so seine Meinung.

Stefan Köhler ist der Umweltpräsident des Bayerischen Bauernverbandes. "In meinem Bundesland sind unsere Interessen weitgehend berücksichtigt worden." Herdenschutz mit Zäunen biete kein schönes Landschaftsbild und sei an Steilhängen oft gar nicht möglich.

Die vorgetragenen Forderungen des Bündnisses der Weidetierhalter beinhalten unter anderem: Den tatsächlichen Wolfsbestand in Deutschland zeitnah und transparent veröffentlichen; Obergrenzen für den Wolfsbestand in Deutschland festlegen; Präventive Förderung von sämtlichen Herdenschutzmaßnahmen; Rissereignisse unbürokratisch, zügig und umfassend entschädigen; Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht; Zügige Entnahme von übergriffigen Wölfen ermöglichen; Ausweisung von Gebieten, in denen wolfsabweisende Maßnahmen nicht möglich sind; Regelmäßig stattfindende Arbeitsgruppen-Treffen mit Vertretern der Weidetierhalter zur Abstimmung des Wolfsmanagements. Kritisiert wird, dass in dem im April 2021 veröffentlichten hessischen Wolfsmanagementplan der Schutz des Wolfes einen weitaus höheren Stellenwert als der Schutz der Weidetiere habe.