Weihnachtsbaumverkauf in Gießen "brummt"

Erst tanken, dann Tanne: Benjamin Lütje präsentiert eines seiner 20-Euro-Exemplare an der Shell-Tankstelle.

GIESSEN - "O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter." Dieses Lied wird beim Weihnachtsfest in den eigenen vier Wänden wohl öfter gesungen werden als in den Jahren zuvor. Als Indiz dafür gilt, dass in der Adventszeit offensichtlich wesentlich mehr Weihnachtsbäume verkauft werden als im vergangenen Jahr. Dies zumindest ergab der Besuch des Anzeigers an mehreren Ständen, an denen die Zimmertannen zum Kauf angeboten werden. Grund dafür dürfte sein, dass sich viele Menschen in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum in ihre Wohnung stellen, da sie die Festtage erstmals nicht bei fernen Verwandten oder Freunden feiern, sondern Corona-bedingt zuhause verbringen.

Schon seit zwei Jahrzehnten gibt es in der Adventszeit Weihnachtsbäume auf dem Parkplatzareal des Supermarktes Herkules in der Marburger Straße. Betreiber des Standes ist der 46-jährige Tobias Breitstadt, Nebenerwerbslandwirt im Ebsdorfer Grund. Dort unterhält er noch einen größeren Stand auf seinem Bauernhof. "Mein Vater hat vor über 40 Jahren damit angefangen und ich habe das vor zehn Jahren übernommen", erzählt Breitstadt. Seine Bäume kommen aus dem Sauerland. Mit dem Erzeuger gäbe es die Zusammenarbeit bereits seit mehr als drei Jahrzehnten.

Viele Stammkunden

Am 11. Dezember, habe er mit dem Verkauf begonnen. Am darauffolgenden Montag und Dienstag hätten ihm viele Kunden fast die Bude eingerannt. "Dies alles wegen der Ausgangssperre und dem Lockdown." Zugute käme ihm, dass er hier eine vergleichsweise große Standfläche habe, auf der sich die Kaufinteressierten verhältnismäßig frei bewegen könnten. "90 Prozent von ihnen sind Stammkunden, kaufen jedes Jahr hier bei mir."

Der Meter Nordmanntanne kostet bei ihm bis 22 Euro, Nobilis 24 Euro. "Die ist länger haltbar, riecht etwas nach Orange, wird allerdings meist für Dekozwecke wie Adventskränze und Gestecke verwendet." Die Fichten sind preiswerter. "Die Qualität ist kein Vergleich zum Discounter", lobt er seine Bäume. An der Shell-Tankstelle am Ende der Marburger Straße wird am Verkaufsstand für Weihnachtstannen in großen Lettern geworben. "Alle Bäume 20 Euro!" heißt es.

Bereits seit dem 4. Dezember verkauft hier Benjamin Lütje bis zu drei Meter hohe Nordmanntannen ebenfalls aus dem Sauerland - zudem Baumständer, Gestecke und allerlei Zubehör. "Besonders vor dem Lockdown hatten wir hier enormen Umsatz", zeigt er sich zufrieden mit den bisherigen Zahlen.

In der Rodheimer Staße/Ecke Heuchelheimer Straße, hinter dem ehemaligen Schnäppchenmarkt, befindet sich auf dem samstäglichen Flohmarktgelände eine eher unscheinbare Stelle für einen Weihnachtsbaumverkauf. Wäre da nicht ein riesiger, aufgeblasener Weihnachtsmann, der seit mehr als zehn Jahren in der Adventszeit auf den Stand hinweist. Da das Gelände etwas versteckt liegt, wird der Weg dorthin mit etlichen Zufahrtsschildern gekennzeichnet. Sascha Bischopink wartet im Wohnwagen auf Kaufinteressenten.

Der Saisonarbeiter beim Betreiber Familie Hufnagel stammt wie diese aus dem sauerländischen Finnentrop. Das fünfte Jahr hintereinander ist Bischopink hier am Stand und verkauft Weihnachtsbäume aus eigenen Plantagen der Betreiberfamilie. Er bewertet den Abverkauf als "ein bisschen besser als letztes Jahr."

Aus eigenen Plantagen

Auf "sehr viele Stammkunden" sei Verlass. Allerdings sei in den Jahren zuvor der Absatz nach und nach zurückgegangen, weil "zunehmend mehr Konkurrenz" aufgekommen sei. Zum Verlauf des Verkaufes stellt er fest: "Sonst kaufen die Leute mehr zum Ende hin." Dies sei Corona-bedingt dieses Jahr anders. Die Leute würden denken: "Machen wir es uns wenigstens zuhause so richtig schön." Rotfichten und Blautannen kosten bei ihm 20 Euro bei 1,5 Meter Höhe, 25 bis 30 Euro bei 2,5 Meter. 1,8 Meter hohe Nordmanntannen sind für 27 Euro zu haben. Selbst sonntags ist der Verkauf an dieser Stelle geöffnet. "Da kommen in der Hauptsache ganze Familien."

Für gerade mal zehn Euro sind zwei Meter große Nordmanntannen bei Edeka-Ascher in der Krofdorfer Straße als Schnäppchen in der Werbung. Bereits eingenetzt warten sie dem Anschein nach in Selbstbedienung vor dem Markt auf ihre Käufer.

Bei Obi in der Weststadt darf nur ins Gebäude, wer bestellte Ware abholen will oder Gewerbetreibender ist. Security wacht darüber. Weihnachtsbäume gibt es zwar vor dem Baumarkt. Allerdings konnte der Autor dieses Berichts trotz längeren Wartens eine Bedienung - zumal für das Einnetzen des ausgesuchten Baumes - weit und breit nicht entdecken.