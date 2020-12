Weihnachtsfrau überrascht Patienten der Kinderklinik Gießen

Die Überraschung für die kranken Kinder kommt aus der Höhe. Doch dieses Mal darf die Weihnachtsfrau nicht durch die Fenster einsteigen. Foto: Jung

GIESSEN - Sehnlichst wurde an jenem grauen und nasskalten Nachmittag der Weihnachtsmann erwartet. Aber nicht wie sonst standen viele kleine und große Gäste vor dem großen Gebäude der Kinderklinik. Nur wenige Passanten standen auf der Straße und schauten hinauf auf das Dach, wo er sich abseilen sollte. Ab und zu war eine Gestalt zu sehen, es begann allmählich dunkel zu werden. Bislang kam der Weihnachtsmann, diesmal war es eine Frau, gesichert durch ein Seil von oben durch ein Fenster auf die Stationen und verteilte die Geschenke. Doch das durfte dieses Jahr wegen Corona nicht sein. Türen und Fenster blieben geschlossen. Bereit standen die Höhenretter der Schnelleinsatzgruppe "Spezielle Rettung" der Feuerwehr Gießen dennoch, um den Kindern, die Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen, eine Freude zu bereiten.

Persönliche Kontakte waren heuer nicht erlaubt, alle Teilnehmer trugen Mund-Naseschutz und hielten Abstand. Weihnachtsfrau Annette Becker mit Mütze und in einem roten Mantel klopfte - am Seil hängend - an die geschmückten Fenster, winkte den Kleinen zu und seilte sich von Etage zu Etage ab. Ein Team des hr-Fernsehens war auch da, und schon wenig später wurde der Beitrag in der Sendung Maintower gesendet. "Es macht uns Freude", sprach der Wehrführer der Höhenrettung Martin Lutz ins Mikrofon von Reporter Jens Flüger. "Uns macht das eine Riesenfreude. Und es macht uns demütig, weil wir sehen, uns geht es gut."

Knapp 100 Kinder freuten sich, sagte die Pflegedienstleiterin der Kinderklinik, Judith Schäfer. Und sie bedankte sich mit einer Kiste Apfelsinen bei den Höhenrettern, die nun schon zum vierten Mal mit ihrer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen sorgen und ein wenig Abwechslung in den Klinikalltag bringen. In den Wichtelsäcken, die Jens Schumacher mit der roten Mütze auf dem Kopf beim zweiten Abseilen von oben nach unten beförderte, befand sich Spielzeug, das das Klinikpersonal in den vergangenen Tagen gepackt hatte und nun den kranken Kindern weitergab.

Den Höhenrettern gelang es auch in diesem Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auch, wenn das Ganze unter anderen Vorzeichen stattfand und die Bedingungen nicht so unbeschwert wie sonst waren.