Weihnachtsmarkt bei Galeria Karstadt Kaufhof in Gießen

GIESSEN - GIESSEN. Wenn es schon keinen Weihnachtsmarkt auf der Freifläche zur Westanlage von Galeria Karstadt Kaufhof gibt, will die Geschäftsführung zumindest ihren Kunden adventliche Gefühle zurückbringen. Bis zum 23. Dezember sollen Weihnachtsmarktstände in der Filiale für Adventsstimmung sorgen. Zu entdecken gibt es alles, was es braucht, um sich in vorweihnachtlicher Atmosphäre auf das Fest zu freuen.

Beim Betreten des Hauses vom Haupteingang im Seltersweg schlagen den Besuchern von der rechten Seite weihnachtliche Gerüche entgegen: Der Duft frisch gebratener Mandeln und Nüsse in verschiedenen Variationen, vermengt mit dem Wohlgeruch von Popcorn, steigt am Stand von Kleinunternehmerin Angelika Scheide aus Fernwald in die Nasen. Sie rührt und dreht an ihrer Maschine. Gebrannte Leckereien prasseln in eine Schale. Normalerweise hätte sie in den letzten Monaten auf Volksfesten und Märkten in Mittelhessen gestanden.

Familie Bretsch, Inhaber der Holzwunderwelt aus Haiger, präsentiert in Richtung Rolltreppe auf einem liebevoll dekorierten großen Stand eine Fülle von Holzkunst aus dem Erzgebirge, dem Schwarzwald und aus eigener Herstellung. Lothar Schmidt, Filialgeschäftsführer des Warenhauses: „Ich freue mich sehr, dass wir durch unseren Weihnachtsmarkt den Kunden ein kleines bisschen Weihnachten zurückgeben können. In diesem doch herausfordernden Jahr haben wir es uns alle verdient, für einen kurzen Moment innezuhalten, die typisch weihnachtlichen Gerüche auf uns wirken zu lassen und so Weihnachten tatsächlich spüren zu können. Echte Weihnachtsstimmung zu verbreiten ist unser Anliegen.“ Einerseits ist das Bestreben von Schmidt, vorweihnachtliches Flair in seine Filiale zu bringen und andererseits einigen Marktstandbetreibern behilflich zu sein, den Ausfall durch die abgesagten Weihnachtsmärkte im Freien abzufedern. Zudem gilt das besondere Hygienekonzept des Kaufhauses auch für die Weihnachtsmarktstände im Haus. In Echtzeit wird in der Filiale die Kundenanzahl erfasst und der Zugang, wenn nötig, begrenzt.