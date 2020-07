Weihnachtspost aus Gießen kommt nach 13 Jahren in Allendorf an

Auf diese Weihnachtskarte von 2007 musste Ernst Nießner schlappe 4597 Tage warten. Foto: Wißner

Giessen"Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?" Wie einst Franz Beckenbauer fragte sich das nun auch Ernst Nießner, als er einen an ihn und seine Frau Leni gerichteten Brief öffnete. Die Absenderin aus Münster war dem weithin bekannten Turnvater des TSV Allendorf/Lahn kein Begriff. Vor 50 Jahren arbeitete er zwar einmal in der Stadt für "Kessler und Luch" - doch wer sollte sich daran noch erinnern? In dem handschriftlichen Brief lag ein weiterer Umschlag, der schon etwas in Mitleidenschaft gezogen war und deutliche Wasserspuren aufwies. Zumindest schien ihm aber die Handschrift vertraut zu sein. Und zu seinem großen Erstaunen steckte darin eine Weihnachtskarte - von 2007.

Das Rätsel löste sich dann beim Lesen des Begleitschreibens allmählich auf. Es ist so eine Geschichte, die das Leben schreibt: "Einfach originell und einzigartig, das gibt es eigentlich gar nicht", meint Ernst Nießner im Gespräch mit dem Anzeiger. Nicht minder verwundert zeigte sich auch die Schreiberin der Weihnachtspost, als sie einen Anruf erhielt, in dem sich der Allendorfer für die Wünsche von "Glück, Gesundheit und alles Gute im Neuen Jahr" seitens der Sportabzeichengruppe des MTV 1846 bedankte. Es war die Gießenerin Hilde Schostak, die gerade erst ihren 90. Geburtstag feierte. Drei Jahrzehnte war Nießner im Sportkreis Gießen für Betreuung und Bearbeitung der Sportabzeichen verantwortlich.

Beachtliche 4597 Tage benötigte die Karte, um vom Briefkasten in Gießen die rund sieben Kilometer nach Allendorf zurückzulegen. Das bedeutet täglich etwas mehr als einen halben Meter, womit dann auch der Begriff "Schneckenpost" zu besonderen Ehren gelangt. Allerdings hatte die Karte ja offenkundig eine viel größere Strecke zu absolvieren.

Kuriose Odyssee

Und was hat es mit dem Umweg über Münster auf sich? Das konnte Silke Büscherhoff aufklären, die die ungewöhnliche Post an Ernst Nießner weitergeleitet hat - versehen mit der Überschrift "Brief in meinem Auto gefunden". Wie kommt wiederum eine am 19. Dezember 2007 im Briefzentrum Langgöns abgestempelte Weihnachtskarte aus Gießen in ein Auto im westfälischen Münster? "Sehr geehrte Frau Nießner, sehr geehrter Herr Nießner, im Jahr 2014 habe ich einen gebrauchten VW Caddy von der Post gekauft. Nach einem Steinschlag musste meine komplette Frontscheibe getauscht werden. Als ich den Wagen aus der Werkstatt wieder abholen konnte, wurde mir gesagt, dass sich ein Brief in einer Ritze befand und ein Mitarbeiter diesen entdeckte. Diesen Brief möchte ich Ihnen hiermit übersenden. Ich hoffe, dass er nun ordnungsgemäß bei Ihnen ankommt!", schreibt Büscherhoff. Zugleich verrät sie den Eheleuten, dass "der Brief mit mir schon unbewusst durch viele europäische Länder gereist ist".

Begeistert und gerührt von dieser Geschichte war auch Hilde Schostak, die diese Kuriosität sozusagen vor 13 Jahren ins Rollen gebracht hatte. Gesprächsstoff bietet sich dadurch jedenfalls genug. Und natürlich ließ es sich Ernst Nießner nicht nehmen, der Finderin aus Münster zu danken und ihr eine Kopie des weihnachtlichen Briefes zu senden.