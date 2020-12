Weihnachtszeit in St. Thomas Morus

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Woche vor Heiligabend öffnet sich ein "Weihnachtszeitraum" in der St.-Thomas-Morus-Kirche, da die Plätze im Gottesdienst an Weihnachten begrenzt und streng reglementiert sind. Täglich von 18 bis 20 Uhr besteht die Möglichkeit zur Einkehr in das Kirchengebäude an der Grünberger Straße 80. Die festlich geschmückte Kirche bietet Raum für Meditation und Gebet. Das offene Angebot wird von Menschen aus der Gemeinde gestaltet, es gibt weihnachtliche Musik und aus der Weihnachtsgeschichte wird gelesen.