Sonntag, 19.07.2020 - 10:30
7 min
Weißer Ring Gießen will Tat und Täter den Schrecken nehmen
Von Heidrun Helwig
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KONTAKT
Wer sich für eine Mitarbeit beim Weißen Ring in Gießen interessiert, kann sich telefonisch unter 0641/5592990 oder per E-Mail an biks58@aol.com melden.
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