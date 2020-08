Weiterbildung der IHK für Immobilienmakler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Wer Immobilien vermittelt, dem wird eine hohe Verantwortung übertragen. Darum verlangt der Gesetzgeber, dass jeder Immobilienmakler durch regelmäßige Weiterbildung dokumentieren kann, dass er fachlich qualifiziert ist. Mit der Seminarreihe Weiterbildung für Wohnimmobilienmakler bietet die IHK Gießen-Friedberg ein umfassendes Programm zur Erfüllung der gesetzlichen Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler an. Jeder Teil kann einzeln gebucht werden und behandelt jeweils aktuelle Fragen des Maklergeschäfts.

Teil 1 findet am 18. August von 14 bis 18 Uhr in den IHK-Seminarräumen, (Hanauerstraße 5) in Friedberg statt. Erörtert werden Fragen der Preisbildung am Immobilienmarkt, Wertermittlung und Objektanalyse, die Arbeit mit Gebäudeplänen, Bauzeichnungen und Baubeschreibungen, Versicherungsarten im Immobilienbereich sowie Gemeinschaftsgeschäfte und Kooperationen.

Teil 2 findet am 22. September von 14 bis 18 Uhr in den IHK-Seminarräumen (Flutgraben 4) in Gießen statt. Erörtert werden einfacher und qualifizierter Maklervertrag, Mietrecht, Wohnungseigentumsgesetz, Grundstücksrecht, besondere Klauseln im Grundstückskaufvertrag, Reservierungsvereinbarungen und Haftung.

Der dritte und letzte Teil findet am 24. November von 14 bis 17 Uhr in Gießen statt. Erörtert werden Serviceerwartungen des Kunden, Besuchsvorbereitung/Kundengespräch/Kundensituation, Kundenbetreuung, Marketing sowie Informations- und Kommunikationssysteme. Referent ist jeweils Markus Ruppel aus Butzbach.

Anmeldungen bei Marie-Theres Burzel: telefonisch unter 0641/7954-4025 oder per E-Mail: an marie-theres.burzel@giessen-friedberg.ihk.de.