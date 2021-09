Weiterbildung im stetigen Wandel

Virtueller Akademieauszug einer Teambesprechung mit dem Confidos Backoffice als Avatare und via Videokonferenz. (Foto: Confidos Akademie)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Vom klassischen Präsenz-Telefon-Coaching vor zehn Jahren bis hin zur virtuellen Lernwelt im Jahr 2021 – die zertifizierte Weiterbildungs-Akademie Confidos steht sinnbildlich für den notwendigen, zukunftsgerichteten Wandel in Deutschlands Unternehmen. Die Akademie mit Sitz im Gießener Europaviertel feierte am 22. September ihr zehnjähriges Bestehen – und blickt auf eine schnelllebige Entwicklung: „Wir sind im Bereich von reinen Präsenzveranstaltungen gestartet“, erklärt Gründer und Inhaber Holger Fischer. „Dass wir mittlerweile beispielsweise eine virtuelle Lernwelt aufgebaut haben und uns dort mit Avataren bewegen, hätte ich mir vor zehn Jahren bei der Gründung nicht vorstellen können. Es ist eine Erfolgsgeschichte im ständigen Wandel.“

Das Kundenportfolio ist vielschichtig: Von nationalen Playern und großen Finanzdienstleistern über regionale, mittelständische Unternehmen bis hin zum Gesundheitssektor oder öffentlichen Einrichtungen – sie alle bilden sich und ihre Beschäftigten seit Jahren mit Hilfe von Confidos fort. Holger Fischer erkannte schon bei der Gründung vor zehn Jahren, „dass es in Unternehmen einen großen Bedarf an Weiterbildung gibt, gerade was die soft skills wie Teamentwicklung, Führungskompetenzen oder Resilienz angeht. Dieser Bedarf hat sich mit der Zeit immer weiter gesteigert. Für Weiterbildung zu stehen, Wissen zu vermitteln, Potenziale zu wecken, das war für mich immer ein wichtiger Bereich in meinem Leben“, so Fischer.

Als Qualifizierungsbeauftragter verließ Fischer 2011 den Landkreis Gießen und machte sich mit Anfang 40 selbstständig, um „eigenständig zu gestalten“. Durch sein Netzwerk startete das Unternehmen mit rund 15 Mitarbeitern, vorwiegend Freiberuflern. Dieser Kern besteht noch heute. Zusammenhalt und Vertrauen prägen die Arbeit bei Confidos – Trainer wie Peter Gerst, Ulla Fleckner-Jung, Helga Liewald oder Volker Wirth sind seit der ersten Stunde an Bord. Auch bekannte Gesichter wie ARD-TV-Moderator Thomas Ranft gehören aktuell zum Kompetenzteam. Mittlerweile wirken sechs fest Angestellte im Backoffice, kümmern sich um Koordination und technische Umsetzung.

Vorträge, Coachings und Workshops sind Dauerbrenner der Akademie, die vom Verein Weiterbildung Hessen mit dem Gütesiegel bis Oktober 2023 ausgezeichnet wurde und sich ständig weiterentwickelt. Das Blended Learning mit Verknüpfung zwischen digitalem Lernen und Präsenztreffen stellt dabei ebenso eine zukunftsweisende Lernumgebung dar wie die neue virtuelle Akademie, die auf Basis der Tools von „GatherTown“ erstellt wurden: In dieser Welt können sich Menschen in Form eines Avatars begegnen und dann auch im gewohnten Live-Bild austauschen und fortbilden. „So findet Lernen auf einer neuen Ebene statt“, erklärt Fischer.

Die Akademie entwickelt sich zunehmend vom klassischen Trainingsanbieter zum umfassenden Bildungsdienstleister. Dazu zählt der Aufbau von Online-Akademien für Unternehmen mit Kooperationspartner „blink.it“ ebenso wie die Schulung von unternehmerischem Personal durch entsprechende Train-the-Trainer-Programme – digital sowie analog.