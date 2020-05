Weitere Demo gegen Corona-Regeln in Gießen

Die Ordnungskräfte haben die Johannesstraße abgesperrt. Foto: Zielinski

GIESSEN - Lange Zeit war es am heutigen Samstagnachmittag am Stadttheater ruhig, als dort Gegner der aktuellen Corona-Regeln demonstrierten. Dann wurde es auf einmal hektisch: Polizisten und Beamte des städtischen Ordnungsamts rannten im Laufschritt auf beiden Seiten des Gebäudes in Richtung Johannesstraße. Dort hatten sich mehrere Demonstranten auf dem kleinen Platz vor der Sparkasse auf den Boden gesetzt. Nachdem die Straße komplett gesperrt worden war, riefen die Ordnungskräfte über Lautsprecher die Demo-Teilnehmer dazu auf, sich an die Auflagen wie Abstandhalten und Mund-Nasen-Schutz zu halten. Denn nicht alle taten das. Kurz danach beendeten die Protestierenden ihre von vielen Passanten beobachtete Sitz-Aktion und die Menge zerstreute sich.

Damit war die Demonstration allerdings noch nicht beendet. Polizei und Ordnungsamt liefen daher auch Streife in den Fußgängerzonen. Denn man wollte ein ähnliches Szenario wie am vergangenen Samstag verhindern, als sogar etwa 100 Personen unangemeldet gegen die Corona-Einschränkungen protestiert und gemeinsam vom Stadttheater aus einen Marsch in Richtung Seltersweg gestartet hatten. Was dann von den Ordnungskräften unterbunden wurde. Als Reaktion auf die damaligen Ereignisse hatten Stadt und Polizei diese Woche angekündigt, bei unangemeldeten Demos ab sofort die Auflagen gemeinsam und konsequenter durchsetzen zu wollen. (Ausführlicher Bericht folgt.)

Fotos Die Ordnungskräfte haben die Johannesstraße abgesperrt. Foto: Zielinski Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzwagen angerückt. Foto: Zielinski 2