Weitere Liste bei der Kommunalwahl in Gießen

GIESSEN - Eine neue politische Kraft steht in den Startlöchern: Erstmals können Wähler bei der Kommunalwahl im kommenden März ihr Kreuzchen bei der Liste "Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)" machen. Spitzenkandidat ist Lutz Hiestermann. "Wir haben ein breites Spektrum an Kompetenzen und aus der Stadtgesellschaft auf den ersten zehn Plätzen", sagt Hiestermann, der auch als Vorsitzender des Vereins "Lebenswertes Gießen" bekannt ist. Die Motivation zur Gründung seien der erste städtische Klimabericht und seine Präsentation im Zusammenhang mit dem Bürgerantrag "Gießen 2035Null" gewesen. Beides bezeichnet der Spitzenkandidat als "extrem frustrierend". Insgesamt 27 Personen stehen auf der Liste, darunter auf dem vierten Platz Elke Koch-Michel, derzeit noch Stadtverordnete der "Bürgerliste".

Keine reine Klimaliste

Eine Klimaliste? Nein. Ein Sprachrohr von "Gießen 2035Null"? Auch nicht. "Wir sind eine eigenständige Organisation", erklärt Hiestermann. Mit Mitstreitern hat er in den vergangenen Wochen geprüft, auf welche Zustimmung die neue Kraft in der Stadt rechnen kann. "Wir haben auch die eine oder andere kritische Rückmeldung bekommen, aber auch ganz viel Zustimmung", berichtet der Gießener. Es gelte, neuen Schwung und neue Gedanken in die Stadtverordnetenversammlung zu bringen. Der Veränderungsbedarf für Gießen gehe über den Klimaschutz, den die Koalition bislang nicht unbedingt ernst nehme, hinaus. Zudem müssten Bürger einbezogen werden in Veränderungsprozesse, die nicht wenigen Investoren überlassen werden dürften. "Die wichtigste politische Entscheidung der letzten Jahre kam mit 'Gießen 2035Null' bereits aus diesem Kreis. Wir haben also schon politisch gewirkt", stellt Hiestermann fest. Dennoch sei man sehr froh, den nächsten Schritt gemeinsam mit Koch-Michel zu gehen. Das habe nicht nur mit der Einbindung der Ortsteile zu tun. Sondern auch mit der Erfahrung, die die Stadtverordnete einbringt: "Wir gehen deshalb davon aus, dass unsere Lernkurve im Parlament steil werden wird", meint der Spitzenkandidat. Zu den Themen der Kandidaten zählen neben dem Klima auch Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung. Das komplette Wahlprogramm soll in den nächsten Wochen vorliegen. Und: "Wir sind guten Mutes, dass wir in Gießen für eine Überraschung sorgen können. Unser Anspruch ist es nicht, nur mit ein oder zwei Sitzen ins Parlament zu kommen", resümiert Hiestermann.

Auf Listenplatz zwei folgt ihm Dr. Satu Heiland, Lehrerin für Deutsch und Englisch. "Ich bin 45 Jahre alt und habe zwei Kinder", erzählt die Kandidatin, die seit einigen Jahren im Osten der Stadt lebt. Auf Platz drei findet sich Max Würtz. Er studiert Umweltmanagement, hat sich unter anderem bei "Gießen 2035Null" engagiert und war zuletzt "viel im Dannenröder Forst unterwegs".

Dannenröder Forst

Den fünften Listenplatz nimmt Marketing- und eCommerce-Berater Johannes Rippl ein. Auch er hat sich bislang bei "Gießen 2035" eingesetzt, aber "jetzt will ich mich einbringen, um notwendige Entscheidungen einzuleiten." Seine Arbeitsschwerpunkte seien erneuerbare Energien und Digitalisierung, so der Gießener. Walter Bien, platziert auf der Sechs und Prokurist der Kasseler Verkehrsbetriebe, lebt seit 40 Jahren in Gießen und gehört seit Jahrzehnten den Grünen in Kassel an. Er begründet sein Engagement auf der neuen Liste damit, dass "ich unzufrieden bin mit der Geschwindigkeit der Politik in Gießen". Ulrich Kerksieck, Projektkoordinator Inklusion an der Technischen Hochschule Mittelhessen, folgt auf dem nächsten Listenplatz. "Der konkrete Auslöser war auch ein Spaziergang durch den Dannenröder Forst", begründet Kerksieck. Zudem wünsche er sich, dass Gießen Vorbild für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften wird. Nächster Kandidat ist Jurastudent Finn Becker aus Rödgen, der sich zuletzt aktiv ebenfalls im Dannenröder Forst engagiert hat. Joachim Mietusch, Lehrer für Physik und Biologie im Ruhestand, kandidiert auf der Neun. In der Stadtverordnetenversammlung wolle er sich schwerpunktmäßig mit Energie und Verkehr befassen. Auf dem zehnten Platz steht Diplom-Geografin Diana Schwaeppe, unter anderem erfahren in Sachen Lokale Agenda.