Weitere Stolpersteine werden verlegt

GIESSEN - An vielen Stellen in Gießen finden sich auf Gehwegen kleine messingfarbene Quader mit einem Namen und dazugehörigen Lebensdaten eingelassen. Das sind "Stolpersteine". Sie erinnern an jüdische Mitbürger, die in der Zeit des Nationalsozialismus aus Gießen deportiert wurden. Man stolpert förmlich bei einem Spaziergang durch die Stadt über diesen Teil der Geschichte.

Am Freitag, 23. Oktober, werden wieder Stolpersteine in Gießen verlegt. Es ist bereits die neunte Verlegung in der mittelhessischen Stadt. Beginn ist um 13.30 Uhr vor dem Grundstück Bahnhofstraße 58. Es folgt die Verlegung vor dem Hauseingang Westanlage 46, danach vor den Häusern Dammstraße 44 und 32. Gegen 15 Uhr endet der Rundgang voraussichtlich mit einer Informationsveranstaltung zu den Opfern auf dem Gelände der Ricarda-Huch-Schule.