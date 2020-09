Weitere Unklarheiten im Betrugsprozess um Professor der JLU Gießen

Der Professor der JLU muss sich nicht zum ersten Mal vor dem Amtsgericht Gießen verantworten. Symbolfoto: Mosel

Giessen (jmo). Es dauert nur knapp 30 Minuten, bis der Mitangeklagte eines Gießener Wissenschaftlers das Amtsgericht mit einem Freispruch verlassen kann. Der Professor der Justus-Liebig-Universität (JLU) wird sich allerdings noch in mindestens einem weiteren Termin vor dem zuständigen Schöffengericht wegen Betruges verantworten müssen. Nachdem neue Unklarheiten aufgekommen sind, sollen weitere Zeugen gehört werden.

Ganz andere Projekte

Laut Anklage geht es um vier Rechnungen über insgesamt 61 661,64 Euro aus dem Jahr 2011, die am Institut des Hochschullehrers für die angebliche Betreuung einer Algenzuchtanlage eingegangen sind. Nach Abzeichnung durch den 60-Jährigen wurden die Außenstände über die jeweilige Kostenstelle der JLU beglichen und flossen auf das Firmenkonto des mitangeklagten Autohändlers. Dieser war Geschäftsführer einer gemeinsam mit dem Wissenschaftler gegründeten GmbH. Die betreffende Algenaufzuchtanlage in Bamberg soll allerdings bereits ab Mitte 2010 nicht mehr in Betrieb gewesen sein. Dies bestreiten die beiden Männer auch gar nicht. Später sind nämlich neue Aufzuchtbecken in der Nähe von Bad Hersfeld entstanden.

Die eingeworbenen Drittmittel sind nach Auffassung des Gerichts auch für diese Anlage in Osthessen verwendbar gewesen. "Das Geld zur Forschung mit Algen war nicht auf Bamberg bezogen, sondern konnte auch in Bad Hersfeld eingesetzt werden", begründet der Vorsitzende Jürgen Seichter das Urteil für den 55-Jährigen, der versichert hatte, von "uniinternen Regelungen" und falschen Abrechnungen nichts gewusst zu haben. Und auch für den Wissenschaftler hätte Staatsanwalt Dr. Volker Bützler am Montag einen Freispruch beantragt, wären nicht neue Ungereimtheiten aufgetaucht. Über die beiden umfangreichsten Rechnungen - insgesamt rund 48 000 Euro - sollen nach Angaben der Hochschule nämlich gänzlich andere Projekte abgerechnet sein worden sein, "die nichts mehr mit Algen zu tun haben", so der Strafverfolger. "Das ändert die Rechtslage."

"Schäbig"

In Rechnung gestellt wurden demnach Forschungen zum Abwasser in einer Frankfurter Kläranlage sowie Untersuchungen zur Ressourcengewinnung auf einer Mülldeponie in Wiesbaden. Zur Bindung von CO 2 solle auch dort eine Algenanlage errichtet werden, beteuert der Lehrstuhlinhaber. Die eingeworbenen Industriemittel seien innerhalb seiner Professur "frei nutzbar" gewesen, "dafür lege ich meine Hand ins Feuer". Schließlich habe er in den vergangenen Jahren "mehr als sechs Millionen Euro an Drittmitteln angeworben und zahlreiche Doktoranden in Brot und Lohn gebracht". Vor allem aber sei die Verwaltung der Konten Aufgabe des Sekretariats. "Ich bin Wissenschaftler, ich schaffe Wissen." Die Verantwortung einfach abzugeben sei "schäbig", findet Staatsanwalt Bützler. "Die Verwaltung rechnet nicht einfach ab, sondern wird Rücksprache halten." Laut dem Hessischen Hochschulgesetz seien bereitgestellte Gelder entgegen der Auffassung des Professors außerdem sehr wohl zweckgebunden.

Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt, dann soll unter anderem eine Verwaltungsangestellte als Zeugin gehört werden.